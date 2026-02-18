Які OLED-телевізори не варто купувати в жодному разі: названо 3 причини (фото)

Старі ТВ-панелі часто не варті своїх грошей, навіть продаючись із великими знижками, впевнені фахівці.

На відміну від пристроїв з РК-панеллю, яка довговічніша, технологія OLED має деякі вразливості, які можуть стати серйозним недоліком під час купівлі вживаного телевізора, запевняють експерти bgr.com.

Вигоряння — найбільший недолік

Вигоряння — проблема, яка зачіпає більшість OLED-панелей, незалежно від того, купуєте ви новий або старий телевізор, але старіші моделі схильні до неї частіше. Це відбувається тому, що органічні пікселі мають тенденцію до нерівномірного зносу під час відображення яскравих і статичних зображень протягом багатьох годин поспіль, що призводить до появи постійного залишкового зображення на екрані в певних областях.

Отже, якщо вас цікавить старий OLED-телевізор, важливо знати, що під час купівлі ви також успадкуєте звички перегляду від попереднього власника. Це означає, що якщо панель здебільшого використовували для перегляду спортивних трансляцій або гри в одну й ту саму гру протягом багатьох годин поспіль, вірогідність того, що екран уже пошкоджено незворотнім вигоранням, вища, і в цьому разі єдиним можливим ремонтом буде заміна всього екрана.

З більш ранніми поколіннями OLED-панелей справи йдуть ще гірше, тому що вони не оснащені технологією зсуву пікселів і управління тепловідведенням, які є в сучасних моделях, що робить їх більш схильними до дефектів. Тому, перш ніж віддавати гроші, важливо оглянути екран за допомогою однотонних слайдів, щоб виявити будь-які приховані тіні або зображення, що вигоріли на дисплеї, і якщо ви щось виявите, краще відмовитися від купівлі, оскільки вигоряння — це проблема, яка згодом тільки поглиблюється.

Хлопець вибирає телевізор у магазині Фото: Freepic

Немає гарантії або можливості повернення

Ще одна проблема при купівлі вживаної моделі — відсутність гарантії. Якщо після покупки на маркетплейсах виникне проблема, підтримка з боку продавця малоймовірна. На відміну від моделей "розкритої упаковки", що продаються в роздрібних магазинах, які можуть мати обмежений термін повернення і гарантійне обслуговування в разі поломки, продаж уживаного OLED-телевізора зазвичай завершується в момент оплати.

У випадках, коли на OLED-телевізор ще діє гарантія виробника, важливо знати, що вона іноді прив'язана до початкового власника і може не передаватися новому власнику. Таким чином, модель, яку ви купуєте на вторинному ринку, може бути лише один або два роки, і в неї ще є час дії гарантії, але виробник може відмовити в її наданні, якщо ім'я заявника не збігається з ім'ям під час первісної купівлі, а без цього гарантія може стати марною.

Тому, якщо ви купуєте вживану ТВ-панель, варто врахувати цей ризик, перш ніж платити за неї. Якщо після купівлі вийде з ладу панель, блок живлення або інший компонент, витрати на ремонт, найімовірніше, доведеться оплачувати з власної кишені, і іноді вони можуть бути порівнянними з вартістю нової моделі. Крім того, наявність запасних частин не гарантується, що є ще одним недоліком OLED-дисплея.

Транспортування OLED-телевізора без упаковки

Хоча, найімовірніше, ви зіткнетеся з цією проблемою лише один раз під час купівлі вживаного OLED-телевізора, це один із найпростіших способів перетворити, здавалося б, "вигідну угоду" на головний біль. Перевезення ТВ-панелі може бути складним, особливо тому, що вони надзвичайно тонкі та тендітні, тому навіть невелика помилка, наприклад, сильний удар об дверний отвір або тиск від ременя безпеки, може призвести до пошкодження. Без оригінальної пінопластової упаковки та коробки панель практично не захищена від пошкоджень під час транспортування.

Крім того, OLED-телевізори великі і їх складно безпечно перевозити одній людині. Зазвичай для цього потрібно не тільки дві або більше людини, а й просторий автомобіль, а також необхідно постійно утримувати телевізор у вертикальному положенні, не торкаючись інших предметів, щоб уникнути пошкоджень. Якщо ви забираєте телевізор з чужого будинку, ви також не можете припускати, що в нього буде оригінальна коробка або будь-яке належне пакування, а це означає, що відповідальність за транспортування телевізора лягає на покупця.

Найгірше те, що будь-які пошкодження під час транспортування — це ваша провина, оскільки продавець може просто сказати, що телевізор працював, коли ви його перевіряли, а при продажі вживаного товару рідко надається можливість повернення в разі будь-яких проблем. Таким чином, недбале транспортування дорогою додому може призвести до того, що ваш телевізор виявиться дорогим або навіть таким, що не підлягає ремонту.

