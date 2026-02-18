Какие OLED-телевизоры не стоит покупать ни в коем случае: названы 3 причины (фото)

Подержанные ТВ-панели часто не стоят своих денег, даже продаваясь с большими скидками, уверены специалисты.

В отличие от устройств с ЖК-панелью, которая более долговечна, технология OLED имеет некоторые уязвимости, которые могут стать серьезным недостатком при покупке подержанного телевизора, уверяют эксперты bgr.com.

Выгорание — самый большой недостаток

Выгорание — проблема, которая затрагивает большинство OLED-панелей, независимо от того, покупаете ли вы новый или подержанный телевизор, но более старые модели подвержены ей чаще. Это происходит потому, что органические пиксели имеют тенденцию к неравномерному износу при отображении ярких и статичных изображений в течение многих часов подряд, что приводит к появлению постоянного остаточного изображения на экране в определенных областях.

Итак, если вас интересует подержанный OLED-телевизор, важно знать, что при покупке вы также унаследуете привычки просмотра от предыдущего владельца. Это означает, что если панель в основном использовалась для просмотра спортивных трансляций или игры в одну и ту же игру в течение многих часов подряд, вероятность того, что экран уже поврежден необратимым выгоранием, выше, и в этом случае единственным возможным ремонтом будет замена всего экрана.

С более ранними поколениями OLED-панелей дела обстоят еще хуже, потому что они не оснащены технологии сдвига пикселей и управления теплоотводом, которые есть в современных моделях, что делает их более склонными к дефектам. Поэтому, прежде чем отдавать деньги, важно осмотреть экран с помощью однотонных слайдов, чтобы выявить любые скрытые тени или изображения, выгоревшие на дисплее, и если вы что-то обнаружите, лучше отказаться от покупки, поскольку выгорание — это проблема, которая со временем только усугубляется.

Парень выбирает телевизор в магазине Фото: Freepic

Нет гарантии или возможности возврата

Еще одна проблема при покупке подержанной модели — отсутствие гарантии. Если после покупки на маркетплейсах возникнет проблема, поддержка со стороны продавца маловероятна. В отличие от моделей "вскрытой упаковки", продаваемых в розничных магазинах, которые могут иметь ограниченный срок возврата и гарантийное обслуживание в случае поломки, продажа подержанного OLED-телевизора обычно завершается в момент оплаты.

В случаях, когда на OLED-телевизор еще действует гарантия производителя, важно знать, что она иногда привязана к первоначальному владельцу и может не передаваться новому владельцу. Таким образом, модель, которую вы покупаете на вторичном рынке, может быть всего один или два года, и у нее еще есть время действия гарантии, но производитель может отказать в ее предоставлении, если имя заявителя не совпадает с именем при первоначальной покупке, а без этого гарантия может стать бесполезной.

Поэтому, если вы покупаете подержанную ТВ-панель, стоит учесть этот риск, прежде чем платить за нее. Если после покупки выйдет из строя панель, блок питания или другой компонент, расходы на ремонт, скорее всего, придется оплачивать из собственного кармана, и иногда они могут быть сопоставимы со стоимостью новой модели. Кроме того, наличие запасных частей не гарантируется, что является еще одним недостатком OLED-дисплея.

Транспортировка OLED-телевизора без упаковки

Хотя, скорее всего, вы столкнетесь с этой проблемой только один раз при покупке подержанного OLED-телевизора, это один из самых простых способов превратить, казалось бы, "выгодную сделку" в головную боль. Перевозка ТВ-панели может быть сложной, особенно потому, что они чрезвычайно тонкие и хрупкие, поэтому даже небольшая ошибка, например, сильный удар о дверной проем или давление от ремня безопасности, может привести к повреждению. Без оригинальной пенопластовой упаковки и коробки панель практически не защищена от повреждений при транспортировке.

Кроме того, OLED-телевизоры большие и их сложно безопасно перевозить одному человеку. Обычно для этого требуется не только два или более человека, но и просторный автомобиль, а также необходимо постоянно удерживать телевизор в вертикальном положении, не касаясь других предметов, чтобы избежать повреждений. Если вы забираете телевизор из чужого дома, вы также не можете предполагать, что у него будет оригинальная коробка или какая-либо надлежащая упаковка, а это значит, что ответственность за транспортировку телевизора ложится на покупателя.

Хуже всего то, что любые повреждения во время транспортировки — это ваша вина, поскольку продавец может просто сказать, что телевизор работал, когда вы его проверяли, а при продаже подержанного товара редко предоставляется возможность возврата в случае каких-либо проблем. Таким образом, небрежная транспортировка по дороге домой может привести к тому, что ваш телевизор окажется дорогим или даже не подлежащим ремонту.

Ранее мы сообщали, что эксперты посоветовали, какой телевизор выбрать в 2026 году. Если раньше технология OLED считалась уделом премиум-сегмента, то теперь ценовая пропасть между ней и качественными MiniLED-моделями практически исчезла.