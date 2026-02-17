MiniLED или бюджетный OLED: эксперты посоветовали, какой телевизор выбрать в 2026 году (фото)

Если раньше технология OLED считалась уделом премиум-сегмента, то теперь ценовая пропасть между ней и качественными MiniLED-моделями практически исчезла.

Эксперты ресурса Gizmochina объяснили, стоит ли покупать miniLED телевизор прямо сейчас или лучше дождаться недорогих OLED-новинок.

Ценовой паритет

Впервые за долгие годы OLED перестает быть слишком дорогой опцией. Хорошие 55-дюймовые телевизоры с подсветкой MiniLED сейчас стоят в диапазоне $500–700, а топовые модели доходят до $1000. Однако цены на OLED-панели стремительно падают: входной билет в мир органических светодиодов теперь начинается от $599 (около 600 долларов), что считается историческим минимумом.

Причина кроется в удешевлении производства. Если в 2020 году изготовление одной 65-дюймовой OLED-панели обходилось заводам в $1000, то к 2026 году себестоимость упала ниже $500.

Новые панели OLED SE

Примечательное событие на рынке ожидается весной 2026 года. Состоится релиз оптимизированных панелей OLED SE. Производители (в частности, для моделей LG B6 и Samsung S85H) убрали поляризационный слой, что снизило затраты на производство, но сохранило высокие характеристики:

Яркость: около 1000 нит.

около 1000 нит. Цветопередача: 95% охвата пространства DCI-P3.

Эти экраны обещают навязать серьезную конкуренцию в среднем сегменте MiniLED, предлагая настоящий черный цвет и бесконечную контрастность по той же цене.

Телевизор Hisense M7 MiniLED TV (иллюстративное фото) Фото: Hisense

Вопрос надежности и выгорания

Несмотря на прогресс, MiniLED остается более безопасным выбором для специфических сценариев. Современные OLED-телевизоры выдерживают свыше 10 000 часов работы без проблем, но риск выгорания статических элементов (логотипы каналов, интерфейсы игр, новостные бегущие строки) теоретически сохраняется.

MiniLED выигрывает в яркости и долговечности. Если телевизор работает круглосуточно на новостных каналах или стоит в очень светлой комнате, эта технология все еще предпочтительнее.

Опрос Поможет ли квантовое шифрование избавиться от хакеров навсегда? Опрос открыт до Да Нет Не уверен (-а) Голосувати

Вердикт экспертов

Выбор в 2026 году зависит от ваших приоритетов. Покупайте MiniLED сейчас, если вам нужен очень яркий экран для солнечной комнаты, вы смотрите много спорта или новостей со статикой, и вы боитесь выгорания пикселей.

Ждите бюджетный OLED, если вы киноман и цените идеальный черный цвет, вам важны широкие углы обзора и вы готовы подождать пару месяцев до релиза моделей на базе OLED SE, которые предложат лучшее качество картинки за те же деньги.

Ранее сообщалось, почему еще не стоит менять телевизор на проектор. Современные проекторы обещают ряд преимуществ по сравнению с телевизорами, в частности больший экран и атмосферу кинотеатра. Однако при переходе с телевизора на проектор неопытные пользователи могут столкнуться с определенными сюрпризами.