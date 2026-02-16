Не спешите менять телевизор на проектор: пользователи рассказали, что их разочаровало (фото)

Современные проекторы обещают ряд преимуществ по сравнению с телевизорами, в частности больший экран и атмосферу кинотеатра. Однако при переходе с телевизора на проектор неопытные пользователи могут столкнуться с определенными сюрпризами.

Владельцы проекторов рассказали на Reddit, что застало их врасплох после того, как они отказались от своих телевизоров в пользу проекторов. Их истории во многом отражают то, с чем сталкиваются профессиональные тестировщики, отмечает портал Android Authority.

Забудьте о солнечном свете

Большинство телевизоров достаточно яркие, чтобы обеспечивать комфортный просмотр при дневном свете, чего не скажешь о проекторах. Многие пользователи признались, что были удивлены тем, насколько освещение в помещении негативно влияет на качество изображения.

Проекторы со сверхкоротким проекционным расстоянием и экранами, подавляющими окружающий свет, помогают решить эту проблему. Однако стоит учитывать, что за проектор с хорошей яркостью придется отдать немалую сумму денег.

Большой экран вызывает привыкание

Одним из преимуществ проекторов над телевизорами является возможность смотреть фильмы на большом экране, как в кинотеатре. Судя по отзывам пользователей, многие не представляли, как это воспринимается в повседневной жизни.

"Переход от 65- или 75-дюймового телевизора к 100- или 120-дюймовой проекции часто означает, что нужно сидеть ближе к гораздо большему изображению. Такая конфигурация меняет ощущение захватывающего просмотра всего, от рождественских фильмов до культовой классики. Между тем даже большие телевизоры внезапно начинают казаться маленькими", — объясняют в издании.

Встроенных динамиков обычно недостаточно

Большинство телевизоров поставляются с достаточно приличными динамиками, но проекторы часто имеют с этим проблемы. Пользователи часто жалуются, что звук проектора звучит слабо, тихо или имеет странную направленность. Поэтому владельцам проекторов приходится отдельно покупать источник звука.

Телевизор в комнате

Гул вентилятора

Поскольку в основе проектора лежит яркий световой двигатель, размещенный в относительно небольшом корпусе, это устройство нуждается в вентиляторах для охлаждения. Несколько пользователей отметили, что не ожидали услышать шум вентиляторов во время тихой сцены фильма.

По словам эксперта портала, проектор, установленный на потолке, может быть более шумным, чем устройство со сверхкоротким проекционным расстоянием, расположенное перед вами. Учитывая это, большинство современных проекторов неплохо справляются с контролем шума, даже если они не настолько тихие, как настенный телевизор.

Настройка требует определенных усилий

Сегодня настроить проектор гораздо проще, чем несколько лет назад, поскольку более новые модели предлагают автоматическую коррекцию трапециевидных искажений и интеллектуальные инструменты калибровки. Однако, если вы хотите идеальную картинку, будьте готовы потратить некоторое время на настройку.

"Крепление, проекционное расстояние, выравнивание экрана, коррекция трапециевидных искажений, фокусировка, масштабирование и калибровка цвета — все это играет роль, и это при условии, что вы уже определились с пространством для просмотра и ленивые ребята. Вы будете измерять. Вы будете подталкивать, затем настраивать, а затем, вероятно, снова настраивать", — подчеркнул автор.

Качество изображения не обязательно лучше

Для многих стало открытием, что даже высококачественные проекторы не всегда соответствуют телевизорам по яркости, контрастности или HDR. Уровни черного могут означать менее четкие детали теней, особенно в комнатах, где свет не идеально контролируется.

Геймеры также могут заметить проблемы с задержкой. Хотя многие современные проекторы имеют специальные игровые режимы, они не всегда ощущаются такими же быстрыми, как хороший телевизор с поддержкой HDMI 2.1 с низкой задержкой.

"Проектор — это не просто больший телевизор. Если вы хотите погрузиться в мир и не мешаете управлять освещением и настройками, переход может быть плавным. Если вы цените простоту, стабильную яркость и минимальные потребности в обслуживании киновечера, телевизор, вероятно, имеет наибольший смысл", — подытожили в издании.

