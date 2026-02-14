Лучшие компактные телевизоры на любой бюджет: топ-5 моделей 4K в 2026 году (фото)

Выбор нового телевизора сегодня затрудняется обилием моделей и технологий. Эксперты протестировали десятки устройств и составили рейтинг лучших 55-дюймовых 4K-телевизоров, которые предлагают оптимальное соотношение цены и качества в 2026 году.

Список моделей с оптимальным соотношением цены и качества приводит TechRadar.

LG C5

Эта модель возглавляет рейтинг благодаря идеальному балансу между ценой, качеством изображения и функциональностью. Телевизор оснащен OLED-панелью с частотой обновления 144 Гц и мощным процессором Alpha 9 Gen 8 AI, который обеспечивает превосходную контрастность и глубокий черный цвет.

Устройство подходит для геймеров благодаря наличию четырех портов HDMI 2.1 и полной поддержке технологий VRR, G-Sync и FreeSync Premium. За управление отвечает удобная смарт-платформа webOS 25 с функциями искусственного интеллекта, делающая навигацию интуитивной.

Телевизор Hisense U75QG Фото: Future

Hisense U75QG

Если вы ищете максимальную яркость за разумные деньги, эта модель на базе технологии Mini-LED станет отличным решением. Телевизор получил QLED-панель с частотой 144 Гц и поддержку форматов Dolby Vision и HDR10+ под управлением Google TV. Главное преимущество модели — невероятная яркость, достигающая 3000 нит, что позволяет комфортно смотреть контент даже в очень солнечной комнате.

В сочетании с хорошим набором игровых функций и антибликовым покрытием, Hisense U75QG внешне и на практике выглядит дороже своей фактической стоимости.

Телевизор TCL C805 Фото: Future

TCL C805

Это удачный вариант для тех, кто хочет сэкономить, но при этом получить доступ к технологиям премиум-класса. Модель оснащена подсветкой Mini-LED, экраном с частотой обновления 120 Гц и поддерживает все современные форматы HDR на базе Google TV. Эксперты отмечают удивительно высокую контрастность и глубокий черный цвет для данной ценовой категории.

Кроме того, телевизор поддерживает игры в разрешении 4K при 120 Гц с переменной частотой обновления (VRR), что делает его крайне выгодной покупкой для геймеров с ограниченным бюджетом.

Телевизор Samsung S95F Фото: Future

Samsung S95F

Флагманская модель создана для тех, кто не привык к компромиссам и ищет лучшее изображение на рынке. В основе телевизора лежит панель QD-OLED с частотой 165 Гц и уникальным матовым покрытием Glare Free 2.0, которое эффективно борется с бликами, сохраняя глубину черного цвета.

Технология квантовых точек обеспечивает более высокую яркость и насыщенность цветов по сравнению с традиционными OLED-экранами. Дополнительным плюсом является тонкий дизайн и выносной блок разъемов One Connect, позволяющий повесить телевизор вплотную к стене без лишних проводов.

Телевизор Samsung QN90F Фото: Future

Samsung QN90F

Этот телевизор лучше всего подходит для просмотра динамичных спортивных трансляций, особенно в ярко освещенных помещениях. Модель использует технологию Neo QLED (Mini-LED) и процессор NQ4 AI Gen3, поддерживая частоту обновления до 165 Гц.

Высочайшая яркость и отличная обработка движения благодаря ИИ-алгоритмам гарантируют, что зритель не упустит ни одной детали матча даже в самых быстрых сценах. Картину дополняет четкий звук, сохраняющий разборчивость даже на высокой громкости.

Ранее сообщалось, что 8K-телевизоры исчезнут с рынка. Технология 8K-панелей скоро может кануть в лету, подобно 3D-телевизорам. Из-за высоких цен и отсутствия контента крупнейшие производители прекращают выпуск новинок этой категории.