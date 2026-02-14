Лучшие компактные телевизоры на любой бюджет: топ-5 моделей 4K в 2026 году (фото)
Выбор нового телевизора сегодня затрудняется обилием моделей и технологий. Эксперты протестировали десятки устройств и составили рейтинг лучших 55-дюймовых 4K-телевизоров, которые предлагают оптимальное соотношение цены и качества в 2026 году.
Список моделей с оптимальным соотношением цены и качества приводит TechRadar.
LG C5
Эта модель возглавляет рейтинг благодаря идеальному балансу между ценой, качеством изображения и функциональностью. Телевизор оснащен OLED-панелью с частотой обновления 144 Гц и мощным процессором Alpha 9 Gen 8 AI, который обеспечивает превосходную контрастность и глубокий черный цвет.
Устройство подходит для геймеров благодаря наличию четырех портов HDMI 2.1 и полной поддержке технологий VRR, G-Sync и FreeSync Premium. За управление отвечает удобная смарт-платформа webOS 25 с функциями искусственного интеллекта, делающая навигацию интуитивной.
Hisense U75QG
Если вы ищете максимальную яркость за разумные деньги, эта модель на базе технологии Mini-LED станет отличным решением. Телевизор получил QLED-панель с частотой 144 Гц и поддержку форматов Dolby Vision и HDR10+ под управлением Google TV. Главное преимущество модели — невероятная яркость, достигающая 3000 нит, что позволяет комфортно смотреть контент даже в очень солнечной комнате.
В сочетании с хорошим набором игровых функций и антибликовым покрытием, Hisense U75QG внешне и на практике выглядит дороже своей фактической стоимости.
TCL C805
Это удачный вариант для тех, кто хочет сэкономить, но при этом получить доступ к технологиям премиум-класса. Модель оснащена подсветкой Mini-LED, экраном с частотой обновления 120 Гц и поддерживает все современные форматы HDR на базе Google TV. Эксперты отмечают удивительно высокую контрастность и глубокий черный цвет для данной ценовой категории.
Кроме того, телевизор поддерживает игры в разрешении 4K при 120 Гц с переменной частотой обновления (VRR), что делает его крайне выгодной покупкой для геймеров с ограниченным бюджетом.
Samsung S95F
Флагманская модель создана для тех, кто не привык к компромиссам и ищет лучшее изображение на рынке. В основе телевизора лежит панель QD-OLED с частотой 165 Гц и уникальным матовым покрытием Glare Free 2.0, которое эффективно борется с бликами, сохраняя глубину черного цвета.
Технология квантовых точек обеспечивает более высокую яркость и насыщенность цветов по сравнению с традиционными OLED-экранами. Дополнительным плюсом является тонкий дизайн и выносной блок разъемов One Connect, позволяющий повесить телевизор вплотную к стене без лишних проводов.
Samsung QN90F
Этот телевизор лучше всего подходит для просмотра динамичных спортивных трансляций, особенно в ярко освещенных помещениях. Модель использует технологию Neo QLED (Mini-LED) и процессор NQ4 AI Gen3, поддерживая частоту обновления до 165 Гц.
Высочайшая яркость и отличная обработка движения благодаря ИИ-алгоритмам гарантируют, что зритель не упустит ни одной детали матча даже в самых быстрых сценах. Картину дополняет четкий звук, сохраняющий разборчивость даже на высокой громкости.
