8K-телевизоры исчезнут с рынка: почему LG и другие бренды их отменили (фото)

Технология 8K-панелей скоро может кануть в лету, подобно 3D-телевизорам. Из-за высоких цен и отсутствия контента крупнейшие производители прекращают выпуск новинок этой категории.

О таких планах недавно заявила LG, пишет TechRadar. Ранее компания оставалась почти единственным вендором, выпускавшим 8K OLED-телевизоры для мирового рынка.

Вслед за конкурентами

Последнюю модель в этой серии — LG Z3 — сняли с производства еще в прошлом году, и в новой линейке телевизоров бренда ей не нашлось замены. В подразделении LG Display заявили, что разработка новых 8K-панелей поставлена на паузу на неопределенный срок — до тех пор, пока (и если) рыночные условия не улучшатся.

Ранее этот сегмент уже покинули TCL и Sony, а планы Hisense также заморожены. Фактически единственным игроком, продолжающим поддерживать формат, остается Samsung. Но и здесь энтузиазм угасает: на выставке CES 2026 компания даже не акцентировала внимание на 8K, сосредоточившись на технологиях RGB и QD-OLED. Показательно, что новая технология подсветки Micro RGB, которую Samsung изначально демонстрировала на 8K-прототипах, в серийных моделях дебютировала только в разрешении 4K.

LG Z3 OLED впечатлял 8K-картинкой, но стоил от $10 000. Фото: Future

Почему формат 8K провалился

Главная проблема этого разрешения — его избыточность. Человеческий глаз на стандартном расстоянии просмотра просто не способен уловить разницу между качественным 4K и 8K. Эксперты отмечают, что современные 4K-телевизоры достигли такого уровня детализации, что дальнейшее увеличение плотности пикселей не дает видимого преимущества рядовому зрителю.

Другим фактором стало отсутствие контента. Формат Blu-ray ограничен разрешением 4K, стриминговые сервисы также не предлагают более высокого качества. Хотя студия Warner Bros. сообщала о сканировании некоторых фильмов в 8K, речь шла всего о 20 картинах, и механизмы их дистрибуции до сих пор неясны. В итоге 8K остается уделом коммерческих видеостен и профессиональных мониторов, но в гостиных обычных пользователей этой технологии места не нашлось.

