8K-телевізори зникнуть з ринку: чому LG та інші бренди їх скасували (фото)

Технологія 8K-панелей скоро може канути в лету, подібно до 3D-телевізорів. Через високі ціни та відсутність контенту найбільші виробники припиняють випуск новинок цієї категорії.

Про такі плани нещодавно заявила LG, пише TechRadar. Раніше компанія залишалася майже єдиним вендором, який випускав 8K OLED-телевізори OLED для світового ринку.

Слідом за конкурентами

Останню модель у цій серії — LG Z3 — зняли з виробництва ще минулого року, і в новій лінійці телевізорів бренду їй не знайшлося заміни. У підрозділі LG Display заявили, що розробка нових 8K-панелей поставлена на паузу на невизначений термін — доти, доки (і якщо) ринкові умови не покращаться.

Раніше цей сегмент уже покинули TCL і Sony, а плани Hisense також заморожені. Фактично єдиним гравцем, який продовжує підтримувати формат, залишається Samsung. Але і тут ентузіазм згасає: на виставці CES 2026 компанія навіть не акцентувала увагу на 8K, зосередившись на технологіях RGB і QD-OLED. Показово, що нова технологія підсвічування Micro RGB, яку Samsung спочатку демонструвала на 8K-прототипах, у серійних моделях дебютувала тільки в роздільній здатності 4K.

LG Z3 OLED вражав 8K-картинкою, але коштував від $10 000. Фото: Future

Чому формат 8K провалився

Головна проблема цієї роздільної здатності — її надмірність. Людське око на стандартній відстані перегляду просто не здатне вловити різницю між якісним 4K і 8K. Експерти зазначають, що сучасні 4K-телевізори досягли такого рівня деталізації, що подальше збільшення щільності пікселів не дає видимої переваги пересічному глядачеві.

Іншим фактором стала відсутність контенту. Формат Blu-ray обмежений роздільною здатністю 4K, стримінгові сервіси також не пропонують більш високої якості. Хоча студія Warner Bros. повідомляла про сканування деяких фільмів у 8K, йшлося лише про 20 картин, і механізми їхньої дистрибуції досі незрозумілі. У підсумку 8K залишається долею комерційних відеостін і професійних моніторів, але у вітальнях звичайних користувачів цій технології місця не знайшлося.

