Пора покупать новый: три признака, что телевизор доживает последние дни

OLED телевизоры имеют срок службы около 5 лет, и несколько важных признаков сигнализируют о том, что ему пора искать замену.

Три типа проблем могут серьезно повлиять на впечатления от просмотра, и их практически невозможно исправить. О них подробно рассказал портал BGR.

Выгорание пикселей

Пиксели телевизора быстрее изнашиваются, когда они постоянно отображают яркий свет без изменений, например, зеленую траву во время футбольных матчей, телевизионную трансляцию с эмблемой канала или элементы интерфейса в видеоиграх. В конце концов, они выгорают, и в тех местах на экране постоянно сохраняется остаточное изображение — силуэт этих статичных элементов.

Органические соединения в пикселях OLED склонны к более быстрому износу (процесс длится несколько лет), и эта проблема особенно актуальна для старых телевизоров. В более новых моделях OLED-телевизоров реализованы определенные механизмы, которые препятствуют выгоранию.

Відео дня

Технология сдвига пикселей, такая как функция LG "Screen Shift", иногда смещает изображение на экране незаметно для зрителя, но достаточно, чтобы перенести нагрузку на другие пиксели. Если покупать телевизор сейчас, то, вероятно, об этой проблеме не придется беспокоиться очень долго.

Телевизоры OLED могут выгорать Фото: What Hi-Fi?

Тонировка цвета

У некоторых OLED-телевизоров через несколько лет появляются неприглядные зеленые или розовые оттенки Результаты исследования команды RTINGS показывают, что проблема чаще влияет на панели WOLED (OLED с белым светом), но реже на QD-OLED, использующие технологию квантовых точек.

Тестирование также показывает, что проблемы с оттенками цветов в основном случайны и больше связаны с погрешностями при производстве, чем с износом. Однако телевизор явно отживает свой срок, если возникает эта проблема.

Изменение цвета часто связано с углами обзора. Например, сообщалось о проблемах с WOLED-дисплеями, которые часто возникают, когда пользователь смотрит на экран прямо, с расстояния около метра. Чтобы избежать этой проблемы в будущем, стоит выбирать телевизоры с дисплеями mini-LED и хорошими углами обзора.

Со временем телевизоры OLED могут слишком сильно отсвечивать зеленым цветом, но со временем Фото: RTINGS

Спорадическое затемнение экрана

Потускнение экрана или "пульсация" яркости могут быть признаком проблем с блоком питания телевизора или же неправильной настройкой. Стоит попробовать отключить функцию автоматического ограничения яркости или датчик окружающего освещения.

Если же эти изменения не устраняют неприятные явления, то проблема может быть в изношенных конденсаторах на плате питания, которые приводят к колебаниям напряжения и нестабильной работе панели. Это несомненный признак того, что OLED-телевизор доживает последние дни, а в редких случаях его использование может даже вызвать перебои с питанием в доме.

Ранее писали, что в 2026 году в продаже должны появиться дешевые OLED-телевизоры. Первым представителем этого класса стала модель Toshiba XF9F53DB.