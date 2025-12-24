В 2026 году нас ждут дешевые OLED-телевизоры: эксперт предупредил об одном нюансе

Сегодня телевизоры OLED лидируют по ключевым показателям, включая пиковую яркость. Однако высокая стоимость делает их недоступными для обычных людей.

Даже базовый 48-дюймовый телевизор с OLED-панелью стоит не менее 1000 долларов (примерно 45 000 гривен). Однако есть вероятность, что в 2026 году на рынке появятся бюджетные OLED-телевизоры стоимостью около 500 долларов, считает эксперт портала What Hi-Fi? Алистер Стивенсон.

По словам Стивенсона, дешевые OLED-телевизоры стали ближе с появлением Toshiba XF9F53DB. Так, на территории Британии стоимость этой модели в Черную пятницу снизилась до 699 фунтов стерлингов (до 40 000 грн), что стало самым низким показателем среди OLED-дисплеев текущего поколения такого размера.

"После осмотра Toshiba XF9F53DB я считаю, что его трудно рекомендовать, поскольку его обработке изображения не хватает изящества, чтобы максимально использовать возможности OLED-панели. Тем не менее, этот телевизор является желанным знаком, который дает мне новую надежду, что в следующем году мы увидим OLED-телевизор в продаже по цене всего £500/$500" — заявил Стивенсон.

При этом эксперт отметил, что на рынок бюджетных телевизоров успешно проникает Mini LED. Некоторые модели уже предлагают лучшую производительность в среднем ценовом сегменте, чем OLED.

Ввиду этого, даже если цена на OLED-дисплей упадет так низко, он должен предлагать гораздо лучшую производительность, чем то, что сейчас предлагается в самом нижнем сегменте рынка. По мнению автора, это может быть сложной задачей.

Как объясняет Стивенсон, телевизоры OLED имеют гораздо более высокий уровень отказов при производстве, чем светодиодные. Кроме того, они требуют больше усилий для настройки и оптимизации, поскольку управление светом на уровне пикселей требует более мощных процессоров.

Именно поэтому многие бренды имеют специальный значок для премиальных OLED-дисплеев, таких как Master OLED Pro от Panasonic. Эта сертификация означает, что телевизоры прошли более тщательный процесс настройки и общего контроля качества.

"Если компании не найдут способ сохранить преимущества OLED-телевизоров, одновременно снижая затраты, появление телевизоров стоимостью до 500 фунтов стерлингов/500 долларов США с этой технологией будет несколько медленным. Именно поэтому у меня в голове звучит небольшое предупреждение, которое подсказывает мне, что, хотя мы можем увидеть дешевый OLED в следующем году, это может быть не тот переломный момент, которого я ждал. Надеюсь, что я ошибаюсь..." — подытожил Стивенсон.

