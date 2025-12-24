Лучшие телевизоры, проекторы и мониторы в 2026 году: какие модели советуют купить эксперты
За последнее десятилетие технологии сделали значительный шаг вперед, благодаря чему дома можно наслаждаться четким изображением 8K-телевизоров и яркой картинкой проекторов с эффектом кинотеатра. Даже мониторы для ПК сейчас доступны с разрешением до 8K.
Поскольку на рынке сегодня представлено множество моделей телевизоров, проекторов и компьютерных мониторов, эксперты портала Future Five составили список лучших вариантов для покупки в 2026 году.
Лучшие телевизоры 2026 года
Как отмечают в издании, телевизоры OLED — это идеальный выбор для тех, кто ценит глубокий черный цвет и глубину. При этом модели QD-OLED настолько улучшили яркость, что просмотр днем наконец выглядит так же хорошо. Mini-LED — это скорее бюджетный вариант, обещающий яркость, долговечность и превосходный HDR.
В 2026 году эксперты рядят обратить внимание на следующие модели:
- Sony Bravia 8;
- LG C5 (самый лучший для игр);
- TCL C6KS (лучший бюджетный вариант);
- Samsung S95F (лучший выбор среди OLED 4K OLED).
Лучшие мониторы 2026 года
Согласно прогнозам экспертов, сверхширокие и изогнутые дисплеи станут доминирующим форматом в 2026 году OLED-мониторы теперь достаточно стабильны, чтобы не беспокоиться о выгорании каждые 30 минут. А частота обновления, которая раньше имела значение только для геймеров, теперь облегчает прокрутку, редактирование и просмотр.
"Монитор может быть вашим рабочим днем, экраном для просмотра фильмов поздно вечером и местом для игровой сессии", — отмечают авторы.
В список лучших мониторов 2026 года вошли:
- Asus ROG Strix XG27ACS (для игр);
- Dell S3221QS (для развлечений 4K);
- Samsung Odyssey OLED G9 (технология OLED-телевизора);
- AOC Gaming CU34G2XPD (технология 8K).
Самые лучшие проекторы на 2026 год
В 2026 году проекторы больше не требуют плотных закрытых штор и гостиной размером с кинотеатр. Современные модели с ультракороткой проекцией крепятся к стене и обеспечивают экран, больший любого телевизора.
"Проектор предназначен для тех, кто хочет трансформировать свою комнату. Представьте себе уютную атмосферу кинотеатра в это время года", — подчеркнули эксперты.
Перечень лучших проекторов 2026 году выглядит следующим образом:
- Epson Home Cinema 5050UB (лучшее разрешение);
- JVC DLA-NZ800 (4K, созданный для домашних кинотеатров, но может работать в обычной гостиной);
- Leica Cine 1 (лучший ультракороткофокусный проектор).
Напомним, компания LG планирует представить первую в мире OLED-панель с частотой обновления 240 Гц и пиксельной структурой RGB-полос на выставке CES 2026.
Фокус также сообщал, что Samsung представит в 2026 году расширенную линейку телевизоров Micro RGB в размерах 55, 65, 75, 85, 100 и 115 дюймов.