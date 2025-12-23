Забудьте об обычных OLED-мониторах: новый дисплей LG RGB решит давнюю проблему

Компания LG Display планирует представить первую в мире OLED-панель с частотой обновления 240 Гц и пиксельной структурой RGB-полос на выставке CES 2026 в январе.

Новый OLED-дисплей LG Display 240 Hz RGB Stripe обещает более четкий текст и лучшую точность цвета. Об этом пишет Notebookcheck.

Как отмечают в издании, WOLED-панели LG используют дополнительный белый субпиксель рядом с RGB-субпикселями для увеличения яркости панели. Однако такая конструкция также снижает четкость текста и может создавать цветную кайму вокруг текста.

QD-OLED-панели Samsung предлагают несколько лучшую четкость текста и краев, чем WOLED, но их треугольная структура пикселей RGB все еще создает некоторую кайму, особенно в Windows, где ClearType не полностью оптимизирован.

Субпиксельная структура нового дисплея LG Фото: LG

В свою очередь новая OLED-панель LG использует RGB-раскладку субпикселей, где красные, зеленые и синие субпиксели расположены по прямой линии. По словам разработчиков, это значительно уменьшает визуальные искажения, такие как размытие цветов и каймы, даже на близком расстоянии.

Эксперты отметили, что это не первая OLED-панель, которая использует субпиксельное расположение RGB-полосок, но предыдущие модели были ограничены частотой обновления 60 Гц. В то же время монитор LG сочетает разрешение 4K с частотой обновления 240 Гц, которая может переключаться на 480 Гц при разрешении 1080p.

"Высокая частота обновления этого продукта не только обеспечивает оптимальную производительность в шутерах от первого лица (FPS) и других программах, требующих быстрого перехода между экранами, но и оптимизирована для операционных систем, таких как Windows, и механизмов визуализации шрифтов, обеспечивая превосходную читабельность текста и высокую точность цвета", — утверждает LG.

Напомним, LG уже представила свой первый флагманский телевизор, оснащенный подсветкой Micro RGB с точностью цветопередачи нового поколения.

Фокус также сообщал, что Samsung представит в 2026 году расширенную линейку телевизоров Micro RGB в размерах 55, 65, 75, 85, 100 и 115 дюймов.