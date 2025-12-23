Забудьте про звичайні OLED-монітори: новий дисплей LG RGB розв'яже давню проблему

Компанія LG Display планує представити першу у світі OLED-панель з частотою оновлення 240 Гц та піксельною структурою RGB-смуг на виставці CES 2026 у січні.

Новий OLED-дисплей LG Display 240 Hz RGB Stripe обіцяє чіткіший текст і кращу точність кольору. Про це пише Notebookcheck.

Як зазначають у виданні, WOLED-панелі LG використовують додатковий білий субпіксель поряд із RGB-субпікселями для збільшення яскравості панелі. Однак така конструкція також знижує чіткість тексту та може створювати кольорову облямівку навколо тексту.

QD-OLED-панелі Samsung пропонують дещо кращу чіткість тексту та країв, ніж WOLED, але їхня трикутна структура пікселів RGB все ще створює деяку облямівку, особливо у Windows, де ClearType не повністю оптимізовано.

Субпіксельна структура нового дисплея LG Фото: LG

Своєю чергою нова OLED-панель LG використовує RGB-розкладку субпікселів, де червоні, зелені та сині субпікселі розташовані по прямій ліні. За словами розробників, це значно зменшує візуальні спотворення, такі як розмиття кольорів та облямівки, навіть на близькій відстані.

Експерти зауважили, що це не перша OLED-панель, яка використовує субпіксельне розташування RGB-смуг, але попередні моделі були обмежені частотою оновлення 60 Гц. Водночас монітор LG поєднує роздільну здатність 4K з частотою оновлення 240 Гц, яка може перемикатися на 480 Гц при роздільній здатності 1080p.

"Висока частота оновлення цього продукту не лише забезпечує оптимальну продуктивність у шутерах від першої особи (FPS) та інших програмах, що потребують швидкого переходу між екранами, але й оптимізована для операційних систем, таких як Windows, та механізмів візуалізації шрифтів, забезпечуючи чудову читабельність тексту та високу точність кольору", — стверджує LG.

Нагадаємо, LG вже представила свій перший флагманський телевізор, оснащений підсвічуванням Micro RGB з точністю передачі кольору нового покоління.

Фокус також повідомляв, що Samsung представить у 2026 році розширену лінійку телевізорів Micro RGB у розмірах 55, 65, 75, 85, 100 та 115 дюймів.