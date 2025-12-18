Забудьте про OLED: Samsung випустить лінійку новітніх телевізорів Micro RGB (фото)

Компанія Samsung Electronics представить у 2026 році розширену лінійку телевізорів Micro RGB, доступну в моделях з діагоналлю 55, 65, 75, 85, 100 та 115 дюймів.

Нова розширена лінійка телевізорів Samsung представляє наступний етап еволюції технології дисплеїв Micro RGB, що встановлює новий стандарт для перегляду контенту вдома. Про це йдеться в пресрелізі компанії.

Лінійка Samsung Micro RGB 2026 року включатиме моделі з діагоналлю 55, 65, 75, 85, 100 та 115 дюймів. Ці телевізори охоплюватимуть 100% колірної гами BT.2020, а також забезпечать покращену чіткість. Крім того, покриття без відблисків має ще більше покращити враження від перегляду.

"Завдяки новітній технології Samsung, наша лінійка Micro RGB забезпечує яскраві кольори та чіткість, що робить фільми, спортивні програми та телепередачі більш виразними та захопливими", — сказав Хун Лі, виконавчий віцепрезидент Samsung.

Samsung 2026 Micro RGB Фото: Samsung Electronics

Як пояснюють у компанії, технологія Micro RGB використовує червоні, зелені та сині світлодіоди розміром менше 100 мкм, кожен з яких випромінює світло незалежно. Ця вдосконалена архітектура дисплея забезпечує надточне керування світлом та покращену точність передачі кольору.

Повідомляється, що оновлені телевізори Samsung Micro RGB використовуватимуть "чипсет штучного інтелекту наступного покоління" компанії, який підтримуватиме низку пов’язаних функцій, включаючи 4K AI Upscaling Pro, AI Motion Enhancer Pro та Micro RGB Color Booster Pro.

Телевізори будуть оснащені помічником Vision AI на базі LLM, додатками Live Translate та Perplexity, а також покращеним аудіофункціями з підтримкою Dolby Atmos, Adaptive Sound Pro та нової просторової звукової системи Eclipsa Audio.

