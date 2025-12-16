Дешеві бренди "розумних" телевізорів: від найгірших до найкращих моделей (фото)

Найпопулярнішими брендами телевізорів сьогодні вважаються Samsung, LG та Sony, однак їхні ціни підійдуть не кожному. На щастя, на ринку є більш доступні альтернативи.

Щоб полегшити вибір бюджетного телевізора, експерти порталу BGR склали рейтинг від найгірших до найкращих, орієнтуючись на оцінки Consumer Reports.

Toshiba

Телевізор Toshiba Фото: Скриншот

Toshiba є багатонаціональною електронною компанією з японським корінням, що спеціалізується на споживчих пристроях, енергетичних рішеннях та цифровій інфраструктурі. Попри багату 150-річну історію бренду, телевізори Toshiba знаходяться на останньому місці у рейтингу задоволеності користувачів. Найкращим телевізором від цього виробника експерти вважають 65-дюймовий Toshiba 65M550NU QLED 4K TV.

"Це не означає, що телевізори Toshiba відверто жахливі — вони все ще кращі за сумнівні пристрої, які можна побачити на деяких роздрібних платформах, — але за схожою ціною або лише на кілька доларів дорожче, ви можете звернути увагу на пропозиції інших брендів смарт телевізорів", — зазначили у виданні.

Philips

Телевізор Philips Фото: Скриншот

Нідерландська компанія Philips за останні десять років змістила свою увагу з побутової електроніки на технології охорони здоров'я. При цьому бренд все ще випускає бюджетні телевізори, які зайняли передостаннє місце.

За показником надійності телевізори Philips конкурують з Samsung, однак у рейтингу задоволеності користувачів вони займають передостаннє місце. Для тих, хто все-таки збирається придбати телевізор від цього бренду, експерти рекомендують Philips 65OLED974/F7 4K з 65-дюймовим екраном.

"Це напрочуд ефективний пристрій, якщо ви шукаєте недорогий смарт-телевізор, враховуючи, що домашні розваги не є основним пріоритетом Philips", — вважають автори.

TCL

Телевізор TCL Фото: ign.com

Друге місце у цьому рейтингу дешевих брендів телевізорів посідає китайська компанія TCL, відносний новачок у галузі побутової електроніки. Рейтинг задоволеності власників телевізорів TCL є найвищим серед усіх бюджетних брендів, хоча все ще значно поступається Samsung, LG та Sony.

Серед усіх моделей бренду експерти виділили TCL 75QM8K 4K з 75-дюймовим екраном. Це не найбюджетніша модель, оскільки її було створено для конкуренції з флагманами, однак вона має функції, які можна знайти й на більш бюджетних телевізорах TCL.

Hisense

Телевізор Hisense Фото: RTINGS

Найкращим дешевим брендом телевізорів, за версією видання, став Hisense. Телевізори від цієї китайської компанії отримали високі оцінки як за надійністю, так і за рівнем задоволеності користувачів. Окрім того, Hisense було визнано найкращим брендом дешевих телевізорів за результатами опитування, проведеного American Customer Satisfaction Index.

"Телевізор з найвищим рейтингом бренду — це Hisense 75U8QG 4K TV. Завдяки таким функціям, як 75-дюймовий дисплей, технологія Mini-LED ULED від Hisense та Google TV, це смілива спроба посунути з трону велику трійку", — вважають у виданні.

