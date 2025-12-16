Користувачі телевізорів LG обурені останнім оновленням: що з ним не так (фото)

Останнє оновлення WebOS автоматично додає на головний екран телевізорів LG застосунок Microsoft Copilot, який неможливо видалити, а можна лише приховати.

Інтеграція помічника на основі штучного інтелекту Microsoft Copilot викликала негативну реакцію серед користувачів телевізорів LG. Про це пише Notebookcheck з посиланням на публікації Reddit.

Власники телевізорів розкритикували LG за розміщення ще одного небажаного застосунку в переповненому інтерфейсі телевізора. Окрім того, багато хто висловив розчарування тенденцією до "вірусного програмного забезпечення" для сучасних телевізорів та електроніки загалом.

Microsoft Copilot на телевізорі LG Фото: Reddit

"Вони досі намагаються з'ясувати, як заробляти на штучному інтелекті, і стратегія, схоже, така: ми впроваджуємо його абсолютно в усе, подобається вам це чи ні", — написав один з користувачів Reddit.

Як зазначають у виданні, це оновлення не є несподіванкою, адже LG анонсувала інтеграцію Microsoft Copilot на виставці CES 2025 у січні. При цьому компанія не пояснила, це працюватиме та яку користь принесе користувачам.

У своєму нинішньому вигляді програма Copilot не робить нічого суттєвого на телевізорах LG, окрім перенаправлення користувачів до вебверсії сервісу Copilot. За словами експертів порталу, обіцянка глибшої інтеграції на системному рівні, яка б надавала контекстні рекомендації та підказки, залишається невиконаною.

Автори статті також вказали на те, що LG вже пропонує набір власних послуг та функцій на основі штучного інтелекту, включаючи чат-бота, голосову ідентифікацію та консьєржа. Зважаючи на це, стає незрозуміло, чому компанія надає пріоритет послугам конкурента над власною екосистемою ШІ.

"Це, своєю чергою, також порушує питання про те, чому ця інтеграція взагалі відбулася, окрім як для підвищення показників зростання Microsoft за допомогою деяких непублічних угод", — наголосили у виданні.

