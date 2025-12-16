Пользователи телевизоров LG возмущены последним обновлением: что с ним не так (фото)

Последнее обновление WebOS автоматически добавляет на главный экран телевизоров LG приложение Microsoft Copilot, которое невозможно удалить, а можно лишь скрыть.

Интеграция помощника на основе искусственного интеллекта Microsoft Copilot вызвала негативную реакцию среди пользователей телевизоров LG. Об этом пишет Notebookcheck со ссылкой на публикации Reddit.

Владельцы телевизоров раскритиковали LG за размещение еще одного нежелательного приложения в переполненном интерфейсе телевизора. Кроме того, многие выразили разочарование тенденцией к "вирусному программному обеспечению" для современных телевизоров и электроники в целом.

Microsoft Copilot на телевизоре LG Фото: Reddit

"Они до сих пор пытаются выяснить, как зарабатывать на искусственном интеллекте, и стратегия, похоже, такова: мы внедряем его абсолютно во все, нравится вам это или нет", — написал один из пользователей Reddit.

Как отмечают в издании, это обновление не является неожиданностью, ведь LG анонсировала интеграцию Microsoft Copilot на выставке CES 2025 в январе. При этом компания не объяснила, как это будет работать и какую пользу принесет пользователям.

В своем нынешнем виде программа Copilot не делает ничего существенного на телевизорах LG, кроме перенаправления пользователей к веб-версии сервиса Copilot. По словам экспертов портала, обещание более глубокой интеграции на системном уровне, которая бы предоставляла контекстные рекомендации и подсказки, остается невыполненным.

Авторы статьи также указали на то, что LG уже предлагает набор собственных услуг и функций на основе искусственного интеллекта, включая чат-бота, голосовую идентификацию и консьержа. Учитывая это, становится непонятно, почему компания предоставляет приоритет услугам конкурента над собственной экосистемой ИИ.

"Это, в свою очередь, также поднимает вопрос о том, почему эта интеграция вообще состоялась, кроме как для повышения показателей роста Microsoft с помощью некоторых непубличных сделок", — отметили в издании.

