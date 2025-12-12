Лучшие OLED телевизоры 2025 года: три неожиданные модели, которые поразили во время тестирований

Тестировщик техники Том Парсонс назвал три лучших OLED-телевизора, протестировав ряд флагманских моделей от LG, Sony, Samsung, Panasonic и других компаний.

Звание лучших OLED телевизоров 2025 года получили модели Sony Bravia 8 II, LG C5 и Panasonic Z90B. Подробнее о них Том Парсонс рассказал на портале What Hi-Fi?.

Sony Bravia 8 II

Sony Bravia 8 II Фото: What Hi-Fi?

Bravia 8 II — это новейший флагманский OLED телевизор от Sony, оснащенный самыми современными функциями. По словам эксперта, эта модель на 25% ярче своего предшественника A95L QD-OLED, однако основным ее преимуществом является "целостная производительность".

"Sony Bravia 8 II — действительно исключительный телевизор. Его сочетание впечатляющей яркости, ярких цветов при любых условиях освещения, потрясающей детализации теней и чрезвычайной резкости создает изображение с невероятно впечатляющей динамикой, глубиной и реалистичностью", — объясняет Парсонс.

Характеристики телевизора Sony Bravia 8 II:

размеры экрана — 55 дюймов, 65 дюймов;

тип — QD-OLED;

разрешение — 4K;

Форматы HDR — HLG, HDR10, Dolby Vision;

операционная система — Google TV

порты HDMI: x 4 (2 x HDMI 2.1 48 Гбит/с);

игровые функции — 4K/120 Гц, VRR, ALLM, игровой режим Dolby Vision.

Плюсы:

яркое, насыщенное и трехмерное изображение;

идеальный черный цвет и превосходная детализация теней.

Минусы:

только два разъема HDMI 2.1;

положение ножек может быть неудобным.

LG C5

LG C5 Фото: What Hi-Fi?

Эксперт рекомендует LG C5 2025 года для тех, кто ищет 55- или 65-дюймовый телевизор OLED телевизор, но не хочет тратиться на Bravia 8 II. Во время тестирования он показал неплохую яркость, а также безупречные игровые характеристики.

Характеристики телевизора LG C5:

размеры экрана — 55, 42, 48, 65, 77 83 дюйма;

тип — OLED;

разрешение — 4K;

форматы HDR — HLG, HDR10, Dolby Vision;

Операционная система — webOS 25;

порты HDMI — x4 (4 x 48 Гбит/с HDMI 2.1);

игровые функции — 4K/120 Гц, 4K/144 Гц, VRR, ALLM, игровой режим Dolby Vision, HGiG.

Плюсы:

насыщенное изображение;

отличная контрастность и четкость изображения;

широкий набор функций.

Минусы:

посредственный звук;

тривиальный дизайн;

пульт без подсветки.

Panasonic Z90B

Panasonic Z90B Фото: What Hi-Fi?

Panasonic Z90B признан лучшим телевизором для тех, кто кого интересуют компактные 48-дюймовые модели. Как объясняет эксперт, меньшие телевизоры всегда работают иначе, чем их более крупные аналоги.

"Благодаря постоянному вниманию к точности передачи цветов и воспроизведению "по замыслу режиссера", а не эффектности, 48-дюймовый Panasonic Z90B является лучшим телевизором такого размера, который мы тестировали. От блестящих пустынных дюн в научно-фантастических эпопеях до автомобилей, мчащихся по гоночной трассе, и горячих разговоров за закрытыми дверями — каждая сцена, которую мы показали на этом телевизоре, выглядела чрезвычайно аутентичной и весомой", — отметили в издании.

Характеристики телевизора Panasonic Z90B:

размеры экрана — 42, 48, 55, 65 и 77 дюймов;

тип — OLED;

разрешение — 4K;

форматы HDR — HLG, HDR10, HDR10+, Dolby Vision;

операционная система — Fire TV OS

порты HDMI — x 4 (2 x HDMI 2.1 48 Гбит/с)

игровые особенности — 4K/144 Гц, VRR, ALLM.

Плюсы:

аутентичная картинка;

поддержка всех форматов HDR;

хороший выбор приложений.

Минусы:

иногда случается незначительное отсутствие деталей в тенях;

устаревший пульт дистанционного управления;

среднее масштабирование

