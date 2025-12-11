"Поражает качеством": назван бюджетный QLED-телевизор, оказавшийся недооцененным (фото)

Обозревательница Сара Рохоман приобрела относительно недорогой 43-дюймовый "умный" телевизор TCL Q6 QLED и поделилась впечатлениями от пользования.

В целом бюджетный TCL Smart TV продемонстрировал неплохие характеристики для своей ценовой категории (около 260 долларов), за исключением отдельных моментов. Подробнее Сара Рохоман рассказала в своем обзоре для Yahoo Canada.

Преимущества TCL Q6

По словам Рохоман, телевизор имеет удобный интерфейс даже для тех, кто не очень разбирается в технике. Также есть функция голосового управления, которая позволяет запускать программы без печати текстовых запросов.

TCL Q6 QLED 4K UHD Smart TV

TCL Q6 поддерживает Netflix, Prime Video, Disney+, Spotify и десятки других популярных сервисов. Также есть возможность поиска и загрузки менее популярных программ. Для игр и других нужд есть три входа HDMI.

Телевизор имеет разрешение 4K Ultra HD, Motion Rate 120 и HDR PRO, что обеспечивает хорошую визуальную детализацию, улучшенную четкость движущихся движений и улучшенную контрастность. Он также поддерживает Dolby Atmos для кинематографического звучания.

Обозревательница также отметила простой процесс настройки. С момента извлечения телевизора из коробки до его установки на стену и просмотра Netflix прошло около 10 минут. Весит телевизор менее 2,3 кг, благодаря чему его легко переносить.

Недостатки TCL Q6

По словам Рохоман, она ошиблась с размером, выбрав 43-дюймовую модель вместо 50-дюймовой. В отзывах также можно встретить жалобы на "не самый лучший звук", что соответствует действительности.

"Я согласна, что он не совсем кинематографичный или не такой, как с саундбаром, но качество звука меня совсем не волнует", — написала обозревательница.

Выводы

В целом автор осталась довольна 43-дюймовым телевизором TCL и рекомендует его к покупке. Она также отметила, что купит эту модель в большем размере, когда она поступит в продажу.

"Я пользуюсь им уже несколько месяцев и поражена качеством этого устройства, его весом и легкостью настройки — а за 260 долларов он не опустошает кошелек, что всегда является бонусом. Если вы ищете доступный телевизор с отличным качеством изображения, я бы обязательно обратила на него внимание", — подытожила Рохоман.

