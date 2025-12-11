Поддержите нас UA
"Поражает качеством": назван бюджетный QLED-телевизор, оказавшийся недооцененным (фото)

Бюджетный телевизор TCL Smart TV
TCL Smart TV | Фото: yahoo.com

Обозревательница Сара Рохоман приобрела относительно недорогой 43-дюймовый "умный" телевизор TCL Q6 QLED и поделилась впечатлениями от пользования.

В целом бюджетный TCL Smart TV продемонстрировал неплохие характеристики для своей ценовой категории (около 260 долларов), за исключением отдельных моментов. Подробнее Сара Рохоман рассказала в своем обзоре для Yahoo Canada.

Преимущества TCL Q6

По словам Рохоман, телевизор имеет удобный интерфейс даже для тех, кто не очень разбирается в технике. Также есть функция голосового управления, которая позволяет запускать программы без печати текстовых запросов.

Телевизор TCL Q6 QLED
TCL Q6 QLED 4K UHD Smart TV

TCL Q6 поддерживает Netflix, Prime Video, Disney+, Spotify и десятки других популярных сервисов. Также есть возможность поиска и загрузки менее популярных программ. Для игр и других нужд есть три входа HDMI.

Телевизор имеет разрешение 4K Ultra HD, Motion Rate 120 и HDR PRO, что обеспечивает хорошую визуальную детализацию, улучшенную четкость движущихся движений и улучшенную контрастность. Он также поддерживает Dolby Atmos для кинематографического звучания.

Обозревательница также отметила простой процесс настройки. С момента извлечения телевизора из коробки до его установки на стену и просмотра Netflix прошло около 10 минут. Весит телевизор менее 2,3 кг, благодаря чему его легко переносить.

Недостатки TCL Q6

По словам Рохоман, она ошиблась с размером, выбрав 43-дюймовую модель вместо 50-дюймовой. В отзывах также можно встретить жалобы на "не самый лучший звук", что соответствует действительности.

"Я согласна, что он не совсем кинематографичный или не такой, как с саундбаром, но качество звука меня совсем не волнует", — написала обозревательница.

Выводы

В целом автор осталась довольна 43-дюймовым телевизором TCL и рекомендует его к покупке. Она также отметила, что купит эту модель в большем размере, когда она поступит в продажу.

"Я пользуюсь им уже несколько месяцев и поражена качеством этого устройства, его весом и легкостью настройки — а за 260 долларов он не опустошает кошелек, что всегда является бонусом. Если вы ищете доступный телевизор с отличным качеством изображения, я бы обязательно обратила на него внимание", — подытожила Рохоман.

