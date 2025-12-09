Новейшие телевизоры Samsung на любой бюджет: в сети "засветились" модели 2026 года

На одном из официальных сайтов Samsung появились дополнительные подробности о новой линейке телевизоров, которая выйдет в 2026 году.

Телевизоры S99H, S82H, S83H, LS30H, QN80H и QN70H уже были замечены в европейской базе данных запчастей Samsung. Новые модели, вероятно, анонсируют в январе на выставке CES 2026, пишет FlatpanelsHD.

Ожидается, что линейку Samsung SXH в 2026 году возглавит S99H. Этот флагманский телевизор упоминается в четырех размерах: 55 дюймов, 65 дюймов, 77 дюймов и 83 дюйма. Три меньшие размеры используют панели QD-OLED, тогда как больший 83-дюймовый телевизор использует эквивалент WOLED.

В базе данных также перечислены более бюджетные модели линеек S82H и S83H, которые, как ожидается, будут дешевле серии OLED-телевизоров Samsung S85, непосредственно конкурирующей с OLED-телевизорами B-серии от LG.

Как отмечают в издании, в 2025 году Samsung в некоторых регионах предлагала линейку OLED-телевизоров S84F, дешевле S85F, поэтому потенциальный запуск в 2026 году моделей S82H и S83H может вывести на рынок еще более дешевые OLED-телевизоры.

Кроме того, на сайте упоминается телевизор The Frame QLED 2026 года. Он называется LS30H, что соответствует модели LS03F 2025 года. Кроме размеров от 43 до 85 дюймов, модель 2026 года получит новый, больший вариант шириной 98 дюймов.

В списке также представлены модели среднего класса QN80H (от 50 до 100 дюймов) и QN70H (от 43 до 85 дюймов) 2026 года. При этом авторы отмечают отсутствие моделей QN9 LCD 2026 года.

Напомним, южнокорейская компания LG планирует выпустить как минимум две новые модели телевизоров QNED в 2026 году.

Фокус также сообщал, что эксперты назвали лучшие телевизоры 2025 года. В четверку лидеров вошли модели от Samsung, LG, TCL, и Hisense.