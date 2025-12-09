Новітні телевізори Samsung на будь-який бюджет: у мережі "засвітились" моделі 2026 року

На одному з офіційних сайтів Samsung з'явилися додаткові подробиці про нову лінійку телевізорів, яка вийде у 2026 році.

Телевізори S99H, S82H, S83H, LS30H, QN80H та QN70H вже були помічені у європейській базі даних запчастин Samsung. Нові моделі, ймовірно, анонсують у січні на виставці CES 2026, пише FlatpanelsHD.

Очікується, що лінійку Samsung SXH у 2026 році очолить S99H. Цей флагманський телевізор згадується у чотирьох розмірах: 55 дюймів, 65 дюймів, 77 дюймів та 83 дюйми. Три менші розміри використовують панелі QD-OLED, тоді як більший 83-дюймовий телевізор використовує еквівалент WOLED.

У базі даних також перелічені більш бюджетні моделі лінійок S82H та S83H, які, як очікується, будуть дешевшими за серію OLED-телевізорів Samsung S85, що безпосередньо конкурує з OLED-телевізорами B-серії від LG.

Відео дня

Як зазначають у виданні, у 2025 році Samsung у деяких регіонах пропонувала лінійку OLED-телевізорів S84F, дешевшу за S85F, тому потенційний запуск у 2026 році моделей S82H та S83H може вивести на ринок ще дешевші OLED-телевізори.

Важливо

Бюджетні телевізори 2025: топ 3 найкращі моделі за результатами тестувань (фото)

Окрім того, на сайті згадується телевізор The Frame QLED 2026 року. Він має назву LS30H, що відповідає моделі LS03F 2025 року. Окрім розмірів від 43 до 85 дюймів, модель 2026 року отримає новий, більший варіант шириною 98 дюймів.

У списку також представлені моделі середнього класу QN80H (від 50 до 100 дюймів) та QN70H (від 43 до 85 дюймів) 2026 року. При цьому автори відзначають відсутність моделей QN9 LCD 2026 року.

Нагадаємо, південнокорейська компанія LG планує випустити щонайменше дві нові моделі телевізорів QNED у 2026 році.

Фокус також повідомляв, що експерти назвали найкращі телевізори 2025 року. В четвірку лідерів увійшли моделі від Samsung, LG, TCL, та Hisense.