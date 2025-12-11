"Вражає якістю": названо бюджетний QLED-телевізор, що виявився недооціненим (фото)

Оглядачка Сара Рохоман придбала відносно недорогий 43-дюймовий "розумний" телевізор TCL Q6 QLED та поділилася враженнями від користування.

Загалом бюджетний TCL Smart TV продемонстрував непогані характеристики для своєї цінової категорії (близько 260 доларів), за винятком окремих моментів. Детальніше Сара Рохоман розповіла у своєму огляді для Yahoo Canada.

Переваги TCL Q6

За словами Рохоман, телевізор має зручний інтерфейс навіть для тих, хто не дуже розбирається в техніці. Також є функція голосового керування, яка дозволяє запускати програми без друку текстових запитів.

TCL Q6 QLED 4K UHD Smart TV

TCL Q6 підтримує Netflix, Prime Video, Disney+, Spotify та десятки інших популярних сервісів. Також є можливість пошуку та завантаження менш популярних програм. Для ігор та інших потреб є три входи HDMI.

Телевізор має роздільну здатність 4K Ultra HD, Motion Rate 120 та HDR PRO, що забезпечує хорошу візуальну деталізацію, покращену чіткість рухомих рухів та покращену контрастність. Він також підтримує Dolby Atmos для кінематографічного звучання.

Оглядачка також відзначила простий процес налаштування. З моменту виймання телевізора з коробки до його встановлення на стіну та перегляду Netflix минуло близько 10 хвилин. Важить телевізор менше ніж 2,3 кг, завдяки чому його легко переносити.

Недоліки TCL Q6

За словами Рохоман, вона помилилася з розміром, обравши 43-дюймову модель замість 50-дюймової. У відгуках також можна зустріти скарги на "не найкращий звук", що відповідає дійсності.

"Я погоджуюся, що він не зовсім кінематографічний або не такий, як із саундбаром, але якість звуку мене зовсім не хвилює", — написала оглядачка.

Висновки

В цілому авторка залишилась задоволеною 43-дюймовим телевізором TCL та рекомендує його до покупки. Вона також зазначила, що купить цю модель у більшому розмірі, коли вона надійде у продажу.

"Я користуюся ним уже кілька місяців і вражена якістю цього пристрою, його вагою та легкістю налаштування — а за 260 доларів він не спустошує гаманець, що завжди є бонусом. Якщо ви шукаєте доступний телевізор з чудовою якістю зображення, я б обов'язково звернула на нього увагу", — підсумувала Рохоман.

