Лучшие телевизоры с большим экраном: назван топ 5 моделей 2025 года (фото)
Телевизоры с диагональю 75 и 77 дюймов стали намного доступнее, чем несколько лет назад. Сегодня можно найти большой OLED или QLED дисплей на любой бюджет.
Больший телевизор не означает автоматически лучший, ведь производительность, качество, функции и стоимость могут сильно отличаться у разных брендов. Эксперты портала Business Insider протестировали ряд популярных 75-дюймовых и 77-дюймовых телевизоров, определив пять лучших моделей на разные бюджеты и потребности.
Лучший телевизор в целом
77-дюймовый OLED-телевизор Samsung S90F 4K получил наивысшую оценку от экспертов по соотношению производительности и стоимости. Качество изображения данной модели оказалось одним из лучших в своей ценовой категории.
Среди плюсов Samsung S90F тестируемые отметили хорошие цвета, высокую пиковую яркость для OLED-дисплея среднего диапазона, богатый игровой функционал с VRR и широкие углы обзора.
К минусам данного телевизора авторы отнесли "неуклюже организованный" интерфейс, отсутствие поддержки Dolby Vision и повышение уровня черного в ярко освещенных комнатах.
Характеристики телевизора Samsung S90F:
- разрешение — 4K Ultra HD (3840 x 2160);
- тип экрана — QD-OLED, 144 Гц с ПК;
- форматы — HDR10+, HDR10, HLG;
- ОС Smart TV — Tizen;
- порты — четыре HDMI 2.1.
Наилучшее качество изображения
По словам экспертов, 77-дюймовый телевизор LG G5 4K имеет самый яркий OLED-дисплей на рынке. Это дорогая модель, однако мало какие высококачественные телевизоры могут конкурировать с ее общим качеством изображения.
Кроме высокой яркости, преимущества LG G5 включают контроль контрастности на уровне пикселей, глубокие уровни черного и отсутствие ухудшения изображения при осмотре под углом.
Минусами данной модели является относительно высокая цена, сбои голосового поиска WebOS и отсутствие подставки в комплекте.
Характеристики телевизора LG G5:
- разрешение — 4K Ultra HD (3840x2160);
- тип экрана — OLED, 165 Гц с ПК;
- форматы — Dolby Vision, HDR10, HLG;
- ОС Smart TV — LG webOS;
- порты — четыре HDMI 2.1.
Самый лучший бюджетный телевизор
75-дюймовый QLED 4K-телевизор TCL QM6K — это новая начальная модель Mini LED от бренда. По словам экспертов, это один из лучших вариантов для тех, кто ищет бюджетный 75-дюймовый телевизор с приличным качеством изображения.
В издании определили следующие преимущества TCL QM6K — надежная производительность, хороший контроль контрастности и бесперебойная работа операционной системы Google TV.
Среди недостатков данной модели упоминается более низкая яркость, чем у моделей среднего и высокого класса, а также несколько ограниченные углы обзора.
Характеристики телевизора TCL QM6K:
- разрешение — 4K Ultra HD (3840 x 2160p);
- тип экрана — QLED, 144 Гц с ПК;
- подсветка — мини-светодиод с локальным затемнением;
- форматы — HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG;
- ОС Smart TV — Google TV;
- порты — два HDMI 2.1, два HDMI 2.0.
Самый лучший QLED телевизор
75-дюймовый 4K-телевизор TCL QM8K получил от экспертов звание лучшего QLED-телевизора 2025 года. Он может конкурировать с топовыми моделями Sony и Samsung, но стоит значительно меньше.
Плюсы TCL QM8K — чрезвычайно высокая яркость, отличный контроль контрастности и лучшие углы обзора, чем у типичных телевизоров QLED.
При этом эксперты указали на отсутствие игрового режима 165 Гц, который есть в некоторых моделях конкурентов, и наличие всего двух портов HDMI 2.1.
Характеристики телевизора TCL QM8K:
- разрешение — 4K Ultra HD (3840 x 2160);
- тип экрана — QLED, 144 Гц с ПК;
- подсветка — мини-светодиод с локальным затемнением;
- форматы — Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG;
- ОС Smart TV — Google TV;
- порты — 2 HDMI 2.1.
Самый лучший телевизор с антибликовым покрытием
Новейший флагманский 75-дюймовый телевизор S95F от Samsung может похвастаться усовершенствованной QD-OLED-панелью и матовым экраном с антибликовым покрытием для контроля бликов.Важно
Во время тестирования экспертам также понравилась яркость, передача цветов, контроль контрастности на уровне пикселей и широкие углы обзора.
При этом они отметили, что матовое покрытие экрана приводит к повышению уровня черного цвета в ярко освещенных помещениях. Кроме того, новые функции искусственного интеллекта в основном оказались ненужными.
Характеристики телевизора Samsung S95F:
- разрешение — 4K Ultra HD (3840 x 2160p);
- тип экрана — QD-OLED, 165 Гц с ПК
- форматы HDR — HDR10, HDR10+, HLG;
- ОС Smart TV — Tizen;
- порты HDMI — четыре HDMI 2.1
