Найкращі телевізори з великим екраном: названо топ 5 моделей 2025 року (фото)

Телевізори з діагоналлю 75 та 77 дюймів стали набагато доступнішими, ніж кілька років тому. Сьогодні можна знайти великий OLED чи QLED дисплей на будь-який бюджет.

Більший телевізор не означає автоматично кращий, адже продуктивність, якість, функції та вартість можуть сильно відрізнятися у різних брендів. Експерти порталу Business Insider протестували низку популярних 75-дюймових та 77-дюймових телевізорів, визначивши п'ять найкращих моделей на різні бюджети та потреби.

Найкращий телевізор загалом

Samsung S90F Фото: Business Insider

77-дюймовий OLED-телевізор Samsung S90F 4K отримав найвищу оцінку від експертів за співвідношенням продуктивності та вартості. Якість зображення даної моделі виявилась однією з найкращих у своїй ціновій категорії.

Серед плюсів Samsung S90F тестувальними відзначили хороші кольори, високу пікову яскравість для OLED-дисплея середнього діапазону, багатий ігровий функціонал із VRR та широкі кути огляду.

До мінусів даного телевізора автори віднесли "незграбно організований" інтерфейс, відсутність підтримки Dolby Vision та підвищення рівня чорного у в яскраво освітлених кімнатах.

Характеристики телевізора Samsung S90F:

роздільна здатність — 4K Ultra HD (3840 x 2160);

тип екрану — QD-OLED, 144 Гц з ПК;

формати — HDR10+, HDR10, HLG;

ОС Smart TV — Tizen;

порти — чотири HDMI 2.1.

Найкраща якість зображення

LG G5 Фото: Business Insider

За словами експертів, 77-дюймовий телевізор LG G5 4K має найяскравіший OLED-дисплей на ринку. Це дорога модель, однак мало які високоякісні телевізори можуть конкурувати з її загальною якістю зображення.

Окрім високої яскравості, переваги LG G5 включають контроль контрастності на рівні пікселів, глибокі рівні чорного та відсутність погіршення зображення при огляді під кутом.

Мінусами даної моделі є відносно висока ціна, збої голосового пошуку WebOS та відсутність підставки у комплекті.

Характеристики телевізора LG G5:

роздільна здатність — 4K Ultra HD (3840x2160);

тип екрану — OLED, 165 Гц з ПК;

формати — Dolby Vision, HDR10, HLG;

ОС Smart TV — LG webOS;

порти — чотири HDMI 2.1.

Найкращий бюджетний телевізор

TCL QM6K Фото: Business Insider

75-дюймовий QLED 4K-телевізор TCL QM6K — це нова початкова модель Mini LED від бренду. За словами експертів, це один з найкращих варіантів для тих, хто шукає бюджетний 75-дюймовий телевізор з пристойною якістю зображення.

У виданні визначили наступні переваги TCL QM6K — надійна продуктивність, хороший контроль контрастності та безперебійна робота операційної системи Google TV.

Серед недоліків даної моделі згадується нижча яскравість, ніж у моделей середнього та високого класу, а також дещо обмежені кути огляду.

Характеристики телевізора TCL QM6K:

роздільна здатність — 4K Ultra HD (3840 x 2160p);

тип екрану — QLED, 144 Гц з ПК;

підсвічування — міні-світлодіод з локальним затемненням;

формати — HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG;

ОС Smart TV — Google TV;

порти — два HDMI 2.1, два HDMI 2.0.

Найкращий QLED телевізор

TCL QM6K Фото: Business Insider

75-дюймовий 4K-телевізор TCL QM8K отримав від експертів звання найкращого QLED-телевізора 2025 року. Він може конкурувати з топовими моделями Sony та Samsung, але коштує значно менше.

Плюси TCL QM8K — надзвичайно висока яскравість, відмінний контроль контрастності та кращі кути огляду, ніж у типових телевізорів QLED.

При цьому експерти вказали на відсутність ігрового режиму 165 Гц, який є в деяких моделях конкурентів, та наявність всього двох портів HDMI 2.1.

Характеристики телевізора TCL QM8K:

роздільна здатність — 4K Ultra HD (3840 x 2160);

тип екрану — QLED, 144 Гц з ПК;

підсвічування — міні-світлодіод з локальним затемненням;

формати — Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG;

ОС Smart TV — Google TV;

порти — 2 HDMI 2.1.

Найкращий телевізор з антибліковим покриттям

Samsung S95F

Найновіший флагманський 75-дюймовий телевізор S95F від Samsung може похвалитися вдосконаленою QD-OLED-панеллю та матовим екраном з антибліковим покриттям для контролю відблисків.

Під час тестування експертам також сподобалася яскравість, передача кольорів, контроль контрастності на рівні пікселів та широкі кути огляду.

При цьому вони відзначили, що матове покриття екрана призводить до підвищення рівня чорного кольору в яскраво освітлених приміщеннях. Окрім того, нові функції штучного інтелекту здебільшого виявилися непотрібними.

Характеристики телевізора Samsung S95F:

роздільна здатність — 4K Ultra HD (3840 x 2160p);

тип екрану — QD-OLED, 165 Гц з ПК

формати HDR — HDR10, HDR10+, HLG;

ОС Smart TV — Tizen;

порти HDMI — чотири HDMI 2.1

