Найкращі бюджетні телевізори 2025 року: які моделі купити і не прогадати (фото)

Телевізори Hisense QD7, Amazon Fire TV 4 series, Samsung Crystal UHD U8000F були протестовані експертами С-Net і названі найкращими з доступних моделей.

У той час як high-end-телевізори стрімко розвиваються, впроваджуючи новітні технології — квантові точки, micro-LED і OLED — можна було б подумати, що бюджетні телевізори залишаться позаду. Але це не так. У 2025 році передові технології доступні і для недорогих моделей, пише cnet.com.

Телевізор Hisense QD7

Запорукою успіху Hisense QD7 є повномасштабна система локального затемнення, яку зазвичай можна зустріти тільки в дорожчих телевізорах. Цей Hisense може похвалитися якістю зображення, якої немає у телевізорів такої низької цінової категорії. Підвищений рівень контрастності надає зображенню чіткості, завдяки якій ТВ-панель не має рівних серед конкурентів.

Телевізор Hisense QD7 Фото: rtings.com

Чудове зображення доповнювалося вищою яскравістю — світловий потік у режимі "Кінорежисер" перебуває на рівні 600 ніт, що вдвічі більше, ніж у будь-якої іншої моделі. Цей приріст яскравості також був корисний у відеоіграх, забезпечуючи чудове зображення, яке було більш захопливим, ніж у інших телевізорів.

QD7 продається на глобальному ринку приблизно за 300 доларів (зі знижками), або за ціною до 400 доларів (без знижок).

Телевізор Amazon Fire TV 4 series

Модель 2025 року має в своєму розпорядженні кілька нових функцій і швидший процесор, як порівняти з моделлю 2024 року. Телевізор посідає друге місце у 2025 році після Hisense QD7, згаданого вище. У цих пристроїв є кілька спільних рис, а саме: операційна система Fire TV і якість зображення, що перевершує очікування.

Два фактори допомогли телевізору досягти чудової якості зображення: відмінна контрастність і насичені кольори. Незважаючи на відсутність функції локального затемнення, як у Hisense, Fire TV все ж добре справляється з темними сценами, і в моєму прямому порівнянні я виявив, що за деталізацією тіней він виявився кращим з трьох телевізорів, що залишилися.

Ціна телевізора 290 доларів.

ТВ-панель Samsung Crystal UHD U8000F

U8000 — приємний телевізор, особливо для геймерів. У Samsung була одна з найкращих затримок відгуку введення навіть у режимі "Кінорежисер". Однак за якістю зображення він перебуває в самому кінці списку: його головна проблема — ненасичені, бліді червоні відтінки.

Продається ТВ-панель на глобальному ринку за 270 доларів.

Раніше ми писали про те, чому проектори стають популярнішими за телевізори у 2025 році. Телевізори, звісно, поки що не здають позицій. Такі гіганти галузі, як Hisense, LG, Samsung, TCL не втомлюються радувати користувачів. Однак навіть у флагманських ТВ-панелей намітився сильний конкурент — проектори, які теж помітно зробили крок вперед.