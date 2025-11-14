Проектори замінять телевізори: чому вони стають дедалі популярнішими у 2025 році (фото, відео)

Телевізори, звісно, поки що не здають позицій. Такі гіганти галузі, як Hisense, LG, Samsung, TCL, не втомлюються радувати користувачів. Однак навіть у флагманських телевізорів намітився сильний конкурент — проектори, які теж помітно зробили крок вперед.

У 2025 році вражаючі новинки випускали Xgimi, Dangbei і Formovie, і це вже не ті проектори, що були колись, констатує gizmochina.com. Поки провідні виробники телевізорів дивували нас міні-світлодіодними панелями з неймовірною яскравістю до 7000 ніт, бренди проекторів теж знайшли, чим похвалитися. Видання наводить як приклад новий X5 Pro від Formovie, який видає 4K-роздільну здатність з яскравістю 2500 люменів CVIA, підтримує HDR10+ і може проєктувати зображення шириною до 1000 дюймів. Ще у нього є штучний інтелект для автоматичної корекції зображення і вбудовані динаміки від Denon.

Проектор X5 Pro Фото: Fengmi

Хвалять і модель Dangbei MP1 Max. Вона пропонує 3100 люмен ISO завдяки системі з трьох лазерів і світлодіодів, охоплює 110% колірного простору BT.2020 і оснащена зручною підставкою, яка нахиляється на 135 градусів і обертається на 360 градусів. Усі налаштування виконуються автоматично за допомогою ШІ.

Проектор MP1 Max Фото: wccftech.com

Якщо вам до смаку більш компактні моделі, то є серія MoGo 4 від Xgimi. Ці міні-проектори працюють від батарейок, підтримують Google TV і Netflix, а версія Laser фактично вміщує в себе потрійну лазерну проєкцію, яка легко поміщається в рюкзак.

Проектор MoGo 4 Фото: What Hi-Fi?

Експерти називають і головні переваги, які є у проекторів перед телевізорами.

Великий екран

"Великий" у цьому разі — не фігура мови. У більшості телевізорів діагональ від 98 до 110 дюймів, а для проекторів 150 або 200 дюймів — це норма.

Щоправда, поки що навіть найкращі проектори не справляються з сонячним світлом. Проблема вирішується за допомогою ультракороткофокусних моделей і спеціальних екранів, але це вимагає додаткових витрат. Тож телевізори все ще утримують лідерські позиції, коли йдеться про перегляд в умовах яскравого освітлення.

Портативність

Тут однозначно виграють проектори, адже їхня компактність — одна з головних фішок. Наприклад, моделі MoGo 4 легко поміщаються в рюкзак, і при цьому вони дуже потужні — працюють від 2,5 до 5 годин без підзарядки. Проектор Dangbei MP1 Max більший, але все одно цілком транспортабельний.

З телевізорами так не вийде — вони вимагають фіксованого кріплення, а переміщати їх навіть з однієї кімнати в іншу досить складно.

Розумні функції

Сучасні проектори працюють на тих самих інтелектуальних платформах, що й найкращі телевізори. Моделі Xgimi, Formovie і Dangbei пропонують Google TV з функціями штучного інтелекту, всі налаштування виконуються автоматично, а голосове управління працює з Google Помічником та іншими системами.

Але треба визнати, що проектори відстають за частиною ігор. Якщо ви серйозно налаштовані на PlayStation 5 або Xbox Series X, то вам однаково знадобиться телевізор (найкращими в цій галузі вважаються LG і TCL). Проектори для геймерів не підійдуть, оскільки в них вища затримка введення і немає всіх ігрових функцій.

Ціни

Ціна на пристойний 75-дюймовий телевізор сьогодні починається від 1000 доларів (не менше 40 тис. у перерахунку на гривні). Топові моделі OLED і Mini LED обійдуться втричі дорожче. Проектори на кшталт Formovie X5 Pro і Dangbei MP1 Max перебувають у тому ж ціновому діапазоні, але за ці гроші ви отримуєте набагато більший екран. А серія MoGo 4 взагалі бюджетна — ціни починаються від 500 доларів (близько 20 тис. грн).

За підсумком, телевізори все ще незамінні, коли мова про ігри або про перегляд при яскравому освітленні. Але якщо ви віддаєте перевагу мінімалізму і мобільності, то вам має сенс придивитися до проектора. Взагалі, питання ж не в тому, яка технологія "краща", а в тому, що більше підходить саме вам і вашому способу життя.

Раніше повідомлялося, що недорогий проектор BenQ GV32 працює без розетки. При цьому він забезпечує 120-дюймовий екран на стелі та легко перетворить вашу спальню на кінозал.