Недорогий проектор BenQ GV32 працює без розетки і дає 120-дюймовий екран на стелі (фото)

Компанія BenQ представила GV32 — портативний проектор, який поєднує в собі компактність, розумні функції та можливість роботи від акумулятора. Його зручно спрямовувати на стелю і брати з собою куди завгодно.

Related video

Новинка вагою всього в 1,6 кг створена для максимальної універсальності. Завдяки спеціальній підставці корпус легко регулюється для підстроювання кута проекції. Таким чином, неважко перетворити спальню на кінозал. Незважаючи на мініатюрність, він пропонує повноцінну FHD-роздільну здатність, пише Notebook Check.

На відміну від багатьох портативних моделей, BenQ GV32 — це повністю самодостатній пристрій. У нього вбудована операційна система Google TV, яка дає доступ до всіх популярних стрімінгових сервісів, таких як Netflix і YouTube, без необхідності підключення зовнішніх приставок. Проектор виводить нативну роздільну здатність FullHD (1920x1080). Втім, його яскравість обмежена 500 ANSI люмен, що вимагає затемненого приміщення для якісної картинки.

Ілюстрація функцій проектора BenQ GV32 Фото: BenQ

Проектор не є короткофокусним: для створення 60-дюймового екрана йому потрібна відстань у 1,5 метра, а для 120-дюймового — 3,2 метра. Ключова особливість GV32 — живлення від звичайного пауербанка потужністю 60 Вт через порт USB-C. Той самий порт можна використовувати і для передачі відеосигналу. Для бездротового підключення передбачено Wi-Fi.

BenQ GV32 позиціонується і як рішення для геймерів. Заявлена затримка введення становить усього 22,4 мс, що робить його цілком придатним для підключення ігрових консолей. Ціна пристрою в США становить $599.

Раніше Фокус писав про смартфон з проектором, який може показати кіно на екрані з діагоналлю 100 дюймів. Новинка також дивує гігантським акумулятором на 20 000 мАг, потужним ліхтарем і корпусом, який витримує падіння з шести метрів і занурення в окріп.