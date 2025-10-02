Недорогий проектор BenQ GV32 працює без розетки і дає 120-дюймовий екран на стелі (фото)
Компанія BenQ представила GV32 — портативний проектор, який поєднує в собі компактність, розумні функції та можливість роботи від акумулятора. Його зручно спрямовувати на стелю і брати з собою куди завгодно.
Новинка вагою всього в 1,6 кг створена для максимальної універсальності. Завдяки спеціальній підставці корпус легко регулюється для підстроювання кута проекції. Таким чином, неважко перетворити спальню на кінозал. Незважаючи на мініатюрність, він пропонує повноцінну FHD-роздільну здатність, пише Notebook Check.
На відміну від багатьох портативних моделей, BenQ GV32 — це повністю самодостатній пристрій. У нього вбудована операційна система Google TV, яка дає доступ до всіх популярних стрімінгових сервісів, таких як Netflix і YouTube, без необхідності підключення зовнішніх приставок. Проектор виводить нативну роздільну здатність FullHD (1920x1080). Втім, його яскравість обмежена 500 ANSI люмен, що вимагає затемненого приміщення для якісної картинки.
Проектор не є короткофокусним: для створення 60-дюймового екрана йому потрібна відстань у 1,5 метра, а для 120-дюймового — 3,2 метра. Ключова особливість GV32 — живлення від звичайного пауербанка потужністю 60 Вт через порт USB-C. Той самий порт можна використовувати і для передачі відеосигналу. Для бездротового підключення передбачено Wi-Fi.
BenQ GV32 позиціонується і як рішення для геймерів. Заявлена затримка введення становить усього 22,4 мс, що робить його цілком придатним для підключення ігрових консолей. Ціна пристрою в США становить $599.
