Смартфон із проектором може показати кіно на екрані з діагоналлю 100 дюймів (фото)

Blackview випустила XPLORE 2 — захищений смартфон із вбудованим проектором. Новинка також дивує гігантським акумулятором на 20 000 мАг, потужним ліхтарем і корпусом, який витримує падіння з шести метрів і занурення в окріп.

Related video

Смартфони-проектори стали одним із примітних трендів 2025 року. Слідом за Oukitel, Doogee і Ulefone, свою версію такого гаджета показала і Blackview. XPLORE 2 виділяється не тільки міцністю, а й функціями для активного відпочинку в природних умовах, пише TechRadar.

Проектор встановлено на верхній грані корпусу. Він видає зображення з максимальною діагоналлю 100 дюймів при роздільній здатності 480p з яскравістю 100 люмен. Звісно, такі цифри поступаються стаціонарним рішенням, проте це зручний портативний варіант для перегляду фільмів будь-де.

Дисплей смартфона — 6,73-дюймова AMOLED-панель з роздільною здатністю 3.2K, піковою яскравістю 2600 ніт і адаптивною частотою оновлення. За автономність відповідає величезний двокомірковий акумулятор на 20 000 мАг. За заявою бренду, його вистачає на 75 днів у режимі очікування або 13 годин безперервної роботи проектора. Підтримується 120-ватна швидка зарядка.

Blackview XPLORE 2: дизайн та особливості Фото: Blackview

Швидкодію забезпечує процесор Dimensity 8300 у парі з 16 ГБ оперативної та 1 ТБ вбудованої пам'яті. Телефон захищений за стандартами IP68, IP69K і MIL-STD-810H. Він витримує падіння з висоти 6 метрів, навантаження в 500 кг і навіть занурення у воду за температури 80°C. Також є потужний ліхтар для кемпінгу на 467 люмен, ІЧ-порт і підтримка eSIM.

Такі переваги мають і свій компроміс: XPLORE 2 важить 710 грамів, а його товщина — 29 мм, що робить пристрій вельми габаритним. Вартість новинки становить близько $634.

Раніше Фокус писав про найкращі смартфони осені до 8000 грн. Знайти якісний і недорогий смартфон — завдання не з легких. Але зараз на ринку все частіше зустрічаються гідні варіанти за розумні гроші. Зібрали примітні новинки, на які варто звернути увагу.