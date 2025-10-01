Смартфон с проектором может показать кино на экране с диагональю 100 дюймов (фото)

Blackview выпустила XPLORE 2 — защищенный смартфон со встроенным проектором. Новинка также удивляет гигантским аккумулятором на 20 000 мАч, мощным фонарем и корпусом, который выдерживает падения с шести метров и погружение в кипяток.

Смартфоны-проекторы стали одним из примечательных трендов 2025 года. Вслед за Oukitel, Doogee и Ulefone, свою версию такого гаджета показала и Blackview. XPLORE 2 выделяется не только прочностью, но и функциями для активного отдыха в природных условиях, пишет TechRadar.

Проектор установлен на верхней грани корпуса. Он выдает изображение с максимальной диагональю 100 дюймов при разрешении 480p с яркостью 100 люмен. Конечно, такие цифры уступают стационарным решениям, однако это удобный портативный вариант для просмотра фильмов где угодно.

Дисплей смартфона — 6,73-дюймовая AMOLED-панель с разрешением 3.2K, пиковой яркостью 2600 нит и адаптивной частотой обновления. За автономность отвечает огромный двухъячеечный аккумулятор на 20 000 мАч. По заявлению бренда, его хватает на 75 дней в режиме ожидания или 13 часов непрерывной работы проектора. Поддерживается 120-ваттная быстрая зарядка.

Blackview XPLORE 2: дизайн и особенности Фото: Blackview

Быстродействие обеспечивает процессор Dimensity 8300 в паре с 16 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной памяти. Телефон защищен по стандартам IP68, IP69K и MIL-STD-810H. Он выдерживает падение с высоты 6 метров, нагрузку в 500 кг и даже погружение в воду при температуре 80°C. Также есть мощный фонарь для кемпинга на 467 люмен, ИК-порт и поддержка eSIM.

Такие преимущества имеют и свой компромисс: XPLORE 2 весит 710 граммов, а его толщина — 29 мм, что делает устройство весьма габаритным. Стоимость новинки составляет около $634.

