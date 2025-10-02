Недорогой проектор BenQ GV32 работает без розетки и дает 120-дюймовый экран на потолке (фото)
Компания BenQ представила GV32 — портативный проектор, который сочетает в себе компактность, умные функции и возможность работы от аккумулятора. Его удобно направлять на потолок и брать с собой куда угодно.
Новинка весом всего в 1,6 кг создана для максимальной универсальности. Благодаря специальной подставке корпус легко регулируется для подстройки угла проекции. Таким образом, нетрудно превратит спальню в кинозал. Несмотря на миниатюрность, он предлагает полноценное FHD-разрешение, пишет Notebook Check.
В отличие от многих портативных моделей, BenQ GV32 — это полностью самодостаточное устройство. В него встроена операционная система Google TV, которая дает доступ ко всем популярным стриминговым сервисам, таким как Netflix и YouTube, без необходимости подключения внешних приставок. Проектор выводит нативное разрешение FullHD (1920x1080). Впрочем, его яркость ограничена 500 ANSI люмен, что требует затемненного помещения для качественной картинки.
Проектор не является короткофокусным: для создания 60-дюймового экрана ему требуется расстояние в 1,5 метра, а для 120-дюймового — 3,2 метра. Ключевая особенность GV32 — питание от обычного пауэрбанка мощностью 60 Вт через порт USB-C. Тот же порт можно использовать и для передачи видеосигнала. Для беспроводного подключения предусмотрен Wi-Fi.
BenQ GV32 позиционируется и как решение для геймеров. Заявленная задержка ввода составляет всего 22,4 мс, что делает его вполне пригодным для подключения игровых консолей. Цена устройства в США составляет $599.
