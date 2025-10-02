Недорогой проектор BenQ GV32 работает без розетки и дает 120-дюймовый экран на потолке (фото)

Компания BenQ представила GV32 — портативный проектор, который сочетает в себе компактность, умные функции и возможность работы от аккумулятора. Его удобно направлять на потолок и брать с собой куда угодно.

Новинка весом всего в 1,6 кг создана для максимальной универсальности. Благодаря специальной подставке корпус легко регулируется для подстройки угла проекции. Таким образом, нетрудно превратит спальню в кинозал. Несмотря на миниатюрность, он предлагает полноценное FHD-разрешение, пишет Notebook Check.

В отличие от многих портативных моделей, BenQ GV32 — это полностью самодостаточное устройство. В него встроена операционная система Google TV, которая дает доступ ко всем популярным стриминговым сервисам, таким как Netflix и YouTube, без необходимости подключения внешних приставок. Проектор выводит нативное разрешение FullHD (1920x1080). Впрочем, его яркость ограничена 500 ANSI люмен, что требует затемненного помещения для качественной картинки.

Иллюстрация функций проектора BenQ GV32 Фото: BenQ

Проектор не является короткофокусным: для создания 60-дюймового экрана ему требуется расстояние в 1,5 метра, а для 120-дюймового — 3,2 метра. Ключевая особенность GV32 — питание от обычного пауэрбанка мощностью 60 Вт через порт USB-C. Тот же порт можно использовать и для передачи видеосигнала. Для беспроводного подключения предусмотрен Wi-Fi.

BenQ GV32 позиционируется и как решение для геймеров. Заявленная задержка ввода составляет всего 22,4 мс, что делает его вполне пригодным для подключения игровых консолей. Цена устройства в США составляет $599.

