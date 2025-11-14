Проекторы заменят телевизоры: почему они становятся все популярнее в 2025 году (фото, видео)

Телевизоры, конечно, пока не сдают позиций. Такие гиганты отрасли, как Hisense, LG, Samsung, TCL, не устают радовать пользователей. Однако даже у флагманских телевизоров наметился сильный конкурент – проекторы, которые тоже заметно шагнули вперед.

В 2025 году впечатляющие новинки выпускали Xgimi, Dangbei и Formovie, и это уже не те проекторы, что были когда-то, констатирует gizmochina.com. Пока ведущие производители телевизоров удивляли нас мини-светодиодными панелями с невероятной яркостью до 7000 нит, бренды проекторов тоже нашли, чем похвастаться. Издание приводит в пример новый X5 Pro от Formovie, который выдает 4K-разрешение с яркостью 2500 люменов CVIA, поддерживает HDR10+ и может проецировать изображение шириной до 1000 дюймов. Еще у него есть искусственный интеллект для автоматической коррекции изображения и встроенные динамики от Denon.

Відео дня

Проектор X5 Pro Фото: Fengmi

Хвалят и модель Dangbei MP1 Max. Она предлагает 3100 люмен ISO благодаря системе из трех лазеров и светодиодов, охватывает 110% цветового пространства BT.2020 и оснащена удобной подставкой, которая наклоняется на 135 градусов и вращается на 360 градусов. Все настройки выполняются автоматически с помощью ИИ.

Проектор MP1 Max Фото: wccftech.com

Если вам по вкусу более компактные модели, то есть серия MoGo 4 от Xgimi. Эти мини-проекторы работают от батареек, поддерживают Google TV и Netflix, а версия Laser фактически вмещает в себя тройную лазерную проекцию, которая легко помещается в рюкзак.

Проектор MoGo 4 Фото: What Hi-Fi?

Эксперты называют и главные преимущества, которые есть у проекторов перед телевизорами.

Большой экран

"Большой" в этом случае – не фигура речи. У большинства телевизоров диагональ от 98 до 110 дюймов, а для проекторов 150 или 200 дюймов – это норма.

Правда, пока что даже лучшие проекторы не справляются с солнечным светом. Проблема решается с помощью ультракороткофокусных моделей и специальных экранов, но это требует дополнительных расходов. Так что телевизоры все еще удерживают лидерские позиции, когда речь идет о просмотре в условиях яркого освещения.

Портативность

Тут однозначно выигрывают проекторы, ведь их компактность – одна из главных фишек. Например, модели MoGo 4 без труда помещаются в рюкзак, и при этом они очень мощные – работают от 2,5 до 5 часов без подзарядки. Проектор Dangbei MP1 Max побольше, но все равно вполне транспортабельный.

С телевизорами так не получится – они требуют фиксированного крепления, а перемещать их даже из одной комнаты в другую довольно сложно.

Умные функции

Современные проекторы работают на тех же интеллектуальных платформах, что и лучшие телевизоры. Модели Xgimi, Formovie и Dangbei предлагают Google TV с функциями искусственного интеллекта, все настройки выполняются автоматически, а голосовое управление работает с Google Помощником и другими системами.

Но надо признать, что проекторы отстают по части игр. Если вы серьезно настроены на PlayStation 5 или Xbox Series X, то вам все равно понадобится телевизор (лучшими в этой области считаются LG и TCL). Проекторы для геймеров не подойдут, так как у них более высокая задержка ввода и нет всех игровых функций.

Цены

Цена на приличный 75-дюймовый телевизор сегодня начинается от 1000 долларов (не меньше 40 тыс. в пересчете на гривни). Топовые модели OLED и Mini LED обойдутся втрое дороже. Проекторы вроде Formovie X5 Pro и Dangbei MP1 Max находятся в том же ценовом диапазоне, но за эти деньги вы получаете гораздо больший экран. А серия MoGo 4 вообще бюджетная – цены начинаются от 500 долларов (около 20 тыс. грн).

По итогу, телевизоры все еще незаменимы, когда речь об играх или о просмотре при ярком освещении. Но если вы предпочитаете минимализм и мобильность, то вам имеет смысл присмотреться к проектору. Вообще, вопрос ведь не в том, какая технология "лучше", а в том, что больше подходит именно вам и вашему образу жизни.

Ранее сообщалось, что недорогой проектор BenQ GV32 работает без розетки. При этом он обеспечивает 120-дюймовый экран на потолке и легко превратит вашу спальню в кинозал.