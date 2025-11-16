Лучшие бюджетные телевизоры 2025 года: какие модели купить и не прогадать (фото)

Телевизоры Hisense QD7, Amazon Fire TV 4 series, Samsung Crystal UHD U8000F были протестированы экспертами С-Net и названы лучшими из доступных моделей.

В то время как high-end-телевизоры стремительно развиваются, внедряя новейшие технологии — квантовые точки, micro-LED и OLED — можно было бы подумать, что бюджетные телевизоры останутся позади. Но это не так. В 2025 году передовые технологии доступны и для недорогих моделей, пишет cnet.com.

Телевизор Hisense QD7

Залогом успеха Hisense QD7 является полномасштабная система локального затемнения, которую обычно можно встретить только в более дорогих телевизорах. Этот Hisense может похвастаться качеством изображения, которого нет у телевизоров такой низкой ценовой категории. Повышенный уровень контрастности придает изображению четкость, благодаря которой ТВ-панель не имеет равных среди конкурентов.

Відео дня

Телевизор Hisense QD7 Фото: rtings.com

Превосходное изображение дополнялось более высокой яркостью — световой поток в режиме "Кинорежиссер" находится на уровне 600 нит, что вдвое больше, чем у любой другой модели. Этот прирост яркости также был полезен в видеоиграх, обеспечивая великолепное изображение, которое было более захватывающим, чем у других телевизоров.

QD7 продается на глобальном рынке примерно за 300 долларов (со скидками), или по цене до 400 долларов (без скидок).

Телевизор Amazon Fire TV 4 series

Модель 2025 года располагает несколькими новыми функциями и более быстрым процессором, в сравнении с моделью 2024 года. Телевизор занимает второе место в 2025 году после Hisense QD7, упомянутого выше. У этих устройств есть несколько общих черт, а именно: операционная система Fire TV и качество изображения, превосходящее ожидания.

Телевизор Amazon Fire TV 4 series Фото: Amazon.com

Два фактора помогли телевизору добиться превосходного качества изображения: отличная контрастность и насыщенные цвета. Несмотря на отсутствие функции локального затемнения, как у Hisense, Fire TV все же хорошо справляется с темными сценами, и в моем прямом сравнении я обнаружил, что по детализации теней он оказался лучшим из трех оставшихся телевизоров.

Цена телевизора 290 долларов.

ТВ-панель Samsung Crystal UHD U8000F

U8000 — приятный телевизор, особенно для геймеров. У Samsung была одна из лучших задержек отклика ввода даже в режиме "Кинорежиссер". Однако по качеству изображения он находится в самом конце списка: его главная проблема — ненасыщенные, бледные красные оттенки.

Сравнение телевизоров Samsung U8000F Crystal UHD и Q7F QLED 4K TV

Продается ТВ-панель на глобальном рынке за 270 долларов.

Ранее мы писали о том, почему проекторы становятся популярнее телевизоров в 2025 году. Телевизоры, конечно, пока не сдают позиций. Такие гиганты отрасли, как Hisense, LG, Samsung, TCL не устают радовать пользователей. Однако даже у флагманских ТВ-панелей наметился сильный конкурент – проекторы, которые тоже заметно шагнули вперед.