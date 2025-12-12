Найкращі OLED телевізори 2025 року: три неочікувані моделі, які вразили під час тестувань

Тестувальник техніки Том Парсонс назвав три найкращі OLED-телевізори, протестувавши низку флагманських моделей від LG, Sony, Samsung, Panasonic та інших компаній.

Звання найкращих OLED телевізорів 2025 року отримали моделі Sony Bravia 8 II, LG C5 та Panasonic Z90B. Детальніше про них Том Парсонс розповів на порталі What Hi-Fi?.

Sony Bravia 8 II

Sony Bravia 8 II Фото: What Hi-Fi?

Bravia 8 II — це найновіший флагманський OLED телевізор від Sony, оснащений найсучаснішими функціями. За словами експерта, ця модель на 25% яскравіша за свого попередника A95L QD-OLED, однак основною її перевагою є "цілісна продуктивність".

"Sony Bravia 8 II — справді винятковий телевізор. Його поєднання вражаючої яскравості, яскравих кольорів за будь-яких умов освітлення, приголомшливої ​​деталізації тіней та надзвичайної різкості створює зображення з неймовірно вражаючою динамікою, глибиною та реалістичністю", — пояснює Парсонс.

Характеристики телевізора Sony Bravia 8 II:

розміри екрана — 55 дюймів, 65 дюймів;

тип — QD-OLED;

роздільна здатність — 4K;

Формати HDR — HLG, HDR10, Dolby Vision;

операційна система — Google TV

порти HDMI: x 4 (2 x HDMI 2.1 48 Гбіт/с);

ігрові функції — 4K/120 Гц, VRR, ALLM, ігровий режим Dolby Vision.

Плюси:

яскраве, насичене та тривимірне зображення;

ідеальний чорний колір та чудова деталізація тіней.

Мінуси:

лише два роз'єми HDMI 2.1;

положення ніжок може бути незручним.

LG C5

LG C5 Фото: What Hi-Fi?

Експерт рекомендує LG C5 2025 року для тих, хто шукає 55- або 65-дюймовий телевізор OLED телевізор, але не хоче витрачатися на Bravia 8 II. Під час тестування він показав непогану яскравість, а також бездоганні ігрові характеристики.

Характеристики телевізора LG C5:

розміри екрана — 55, 42, 48, 65, 77 83 дюйми;

тип — OLED;

роздільна здатність — 4K;

формати HDR — HLG, HDR10, Dolby Vision;

Операційна система — webOS 25;

порти HDMI — x4 (4 x 48 Гбіт/с HDMI 2.1);

ігрові функції — 4K/120 Гц, 4K/144 Гц, VRR, ALLM, ігровий режим Dolby Vision, HGiG.

Плюси:

насичене зображення;

відмінна контрастність та чіткість зображення;

широкий набір функцій.

Мінуси:

посередній звук;

тривіальний дизайн;

пульт без підсвічування.

Panasonic Z90B

Panasonic Z90B Фото: What Hi-Fi?

Panasonic Z90B визнаний найкращим телевізором для тих, хто кого цікавлять компактні 48-дюймові моделі. Як пояснює експерт, менші телевізори завжди працюють інакше, ніж їхні більші аналоги.

"Завдяки постійній увазі до точності передачі кольорів і відтворенню "за задумом режисера", а не ефектності, 48-дюймовий Panasonic Z90B є найкращим телевізором такого розміру, який ми тестували. Від блискучих пустельних дюн у науково-фантастичних епопеях до автомобілів, що мчать по гоночній трасі, і гарячих розмов за зачиненими дверима — кожна сцена, яку ми показали на цьому телевізорі, виглядала надзвичайно автентичною і вагомою", — зазначили у виданні.

Характеристики телевізора Panasonic Z90B:

розміри екрана — 42, 48, 55, 65 та 77 дюймів;

тип — OLED;

роздільна здатність — 4K;

формати HDR — HLG, HDR10, HDR10+, Dolby Vision;

операційна система — Fire TV OS

порти HDMI — x 4 (2 x HDMI 2.1 48 Гбіт/с)

ігрові особливості — 4K/144 Гц, VRR, ALLM.

Плюси:

автентична картинка;

підтримка всіх форматів HDR;

хороший вибір додатків.

Мінуси:

інколи трапляється незначна відсутність деталей у тінях;

застарілий пульт дистанційного керування;

середнє масштабування

