Найкращі OLED телевізори 2025 року: три неочікувані моделі, які вразили під час тестувань

OLED телевізор Bravia 8 II
Телевізор Sony Bravia 8 II | Фото: What Hi-Fi?

Тестувальник техніки Том Парсонс назвав три найкращі OLED-телевізори, протестувавши низку флагманських моделей від LG, Sony, Samsung, Panasonic та інших компаній.

Звання найкращих OLED телевізорів 2025 року отримали моделі Sony Bravia 8 II, LG C5 та Panasonic Z90B. Детальніше про них Том Парсонс розповів на порталі What Hi-Fi?.

Sony Bravia 8 II

OLED телевізор Sony Bravia 8 II
Sony Bravia 8 II
Фото: What Hi-Fi?

Bravia 8 II — це найновіший флагманський OLED телевізор від Sony, оснащений найсучаснішими функціями. За словами експерта, ця модель на 25% яскравіша за свого попередника A95L QD-OLED, однак основною її перевагою є "цілісна продуктивність".

"Sony Bravia 8 II — справді винятковий телевізор. Його поєднання вражаючої яскравості, яскравих кольорів за будь-яких умов освітлення, приголомшливої ​​деталізації тіней та надзвичайної різкості створює зображення з неймовірно вражаючою динамікою, глибиною та реалістичністю", — пояснює Парсонс.

Характеристики телевізора Sony Bravia 8 II:

  • розміри екрана — 55 дюймів, 65 дюймів;
  • тип — QD-OLED;
  • роздільна здатність — 4K;
  • Формати HDR — HLG, HDR10, Dolby Vision;
  • операційна система — Google TV
  • порти HDMI: x 4 (2 x HDMI 2.1 48 Гбіт/с);
  • ігрові функції — 4K/120 Гц, VRR, ALLM, ігровий режим Dolby Vision.

Плюси:

  • яскраве, насичене та тривимірне зображення;
  • ідеальний чорний колір та чудова деталізація тіней.

Мінуси:

  • лише два роз'єми HDMI 2.1;
  • положення ніжок може бути незручним.

LG C5

OLED телевізор LG C5
LG C5
Фото: What Hi-Fi?

Експерт рекомендує LG C5 2025 року для тих, хто шукає 55- або 65-дюймовий телевізор OLED телевізор, але не хоче витрачатися на Bravia 8 II. Під час тестування він показав непогану яскравість, а також бездоганні ігрові характеристики.

Характеристики телевізора LG C5:

  • розміри екрана — 55, 42, 48, 65, 77 83 дюйми;
  • тип — OLED;
  • роздільна здатність — 4K;
  • формати HDR — HLG, HDR10, Dolby Vision;
  • Операційна система — webOS 25;
  • порти HDMI — x4 (4 x 48 Гбіт/с HDMI 2.1);
  • ігрові функції — 4K/120 Гц, 4K/144 Гц, VRR, ALLM, ігровий режим Dolby Vision, HGiG.

Плюси:

  • насичене зображення;
  • відмінна контрастність та чіткість зображення;
  • широкий набір функцій.

Мінуси:

  • посередній звук;
  • тривіальний дизайн;
  • пульт без підсвічування.

Panasonic Z90B

OLED телевізор Panasonic Z90B
Panasonic Z90B
Фото: What Hi-Fi?

Panasonic Z90B визнаний найкращим телевізором для тих, хто кого цікавлять компактні 48-дюймові моделі. Як пояснює експерт, менші телевізори завжди працюють інакше, ніж їхні більші аналоги.

"Завдяки постійній увазі до точності передачі кольорів і відтворенню "за задумом режисера", а не ефектності, 48-дюймовий Panasonic Z90B є найкращим телевізором такого розміру, який ми тестували. Від блискучих пустельних дюн у науково-фантастичних епопеях до автомобілів, що мчать по гоночній трасі, і гарячих розмов за зачиненими дверима — кожна сцена, яку ми показали на цьому телевізорі, виглядала надзвичайно автентичною і вагомою", — зазначили у виданні.

Характеристики телевізора Panasonic Z90B:

  • розміри екрана — 42, 48, 55, 65 та 77 дюймів;
  • тип — OLED;
  • роздільна здатність — 4K;
  • формати HDR — HLG, HDR10, HDR10+, Dolby Vision;
  • операційна система — Fire TV OS
  • порти HDMI — x 4 (2 x HDMI 2.1 48 Гбіт/с)
  • ігрові особливості — 4K/144 Гц, VRR, ALLM.

Плюси:

  • автентична картинка;
  • підтримка всіх форматів HDR;
  • хороший вибір додатків.

Мінуси:

  • інколи трапляється незначна відсутність деталей у тінях;
  • застарілий пульт дистанційного керування;
  • середнє масштабування

