Найкращі OLED телевізори 2025 року: три неочікувані моделі, які вразили під час тестувань
Тестувальник техніки Том Парсонс назвав три найкращі OLED-телевізори, протестувавши низку флагманських моделей від LG, Sony, Samsung, Panasonic та інших компаній.
Звання найкращих OLED телевізорів 2025 року отримали моделі Sony Bravia 8 II, LG C5 та Panasonic Z90B. Детальніше про них Том Парсонс розповів на порталі What Hi-Fi?.
Sony Bravia 8 II
Bravia 8 II — це найновіший флагманський OLED телевізор від Sony, оснащений найсучаснішими функціями. За словами експерта, ця модель на 25% яскравіша за свого попередника A95L QD-OLED, однак основною її перевагою є "цілісна продуктивність".
"Sony Bravia 8 II — справді винятковий телевізор. Його поєднання вражаючої яскравості, яскравих кольорів за будь-яких умов освітлення, приголомшливої деталізації тіней та надзвичайної різкості створює зображення з неймовірно вражаючою динамікою, глибиною та реалістичністю", — пояснює Парсонс.
Характеристики телевізора Sony Bravia 8 II:
- розміри екрана — 55 дюймів, 65 дюймів;
- тип — QD-OLED;
- роздільна здатність — 4K;
- Формати HDR — HLG, HDR10, Dolby Vision;
- операційна система — Google TV
- порти HDMI: x 4 (2 x HDMI 2.1 48 Гбіт/с);
- ігрові функції — 4K/120 Гц, VRR, ALLM, ігровий режим Dolby Vision.
Плюси:
- яскраве, насичене та тривимірне зображення;
- ідеальний чорний колір та чудова деталізація тіней.
Мінуси:
- лише два роз'єми HDMI 2.1;
- положення ніжок може бути незручним.
LG C5
Експерт рекомендує LG C5 2025 року для тих, хто шукає 55- або 65-дюймовий телевізор OLED телевізор, але не хоче витрачатися на Bravia 8 II. Під час тестування він показав непогану яскравість, а також бездоганні ігрові характеристики.
Характеристики телевізора LG C5:
- розміри екрана — 55, 42, 48, 65, 77 83 дюйми;
- тип — OLED;
- роздільна здатність — 4K;
- формати HDR — HLG, HDR10, Dolby Vision;
- Операційна система — webOS 25;
- порти HDMI — x4 (4 x 48 Гбіт/с HDMI 2.1);
- ігрові функції — 4K/120 Гц, 4K/144 Гц, VRR, ALLM, ігровий режим Dolby Vision, HGiG.
Плюси:
- насичене зображення;
- відмінна контрастність та чіткість зображення;
- широкий набір функцій.
Мінуси:
- посередній звук;
- тривіальний дизайн;
- пульт без підсвічування.
Panasonic Z90B
Panasonic Z90B визнаний найкращим телевізором для тих, хто кого цікавлять компактні 48-дюймові моделі. Як пояснює експерт, менші телевізори завжди працюють інакше, ніж їхні більші аналоги.
"Завдяки постійній увазі до точності передачі кольорів і відтворенню "за задумом режисера", а не ефектності, 48-дюймовий Panasonic Z90B є найкращим телевізором такого розміру, який ми тестували. Від блискучих пустельних дюн у науково-фантастичних епопеях до автомобілів, що мчать по гоночній трасі, і гарячих розмов за зачиненими дверима — кожна сцена, яку ми показали на цьому телевізорі, виглядала надзвичайно автентичною і вагомою", — зазначили у виданні.
Характеристики телевізора Panasonic Z90B:
- розміри екрана — 42, 48, 55, 65 та 77 дюймів;
- тип — OLED;
- роздільна здатність — 4K;
- формати HDR — HLG, HDR10, HDR10+, Dolby Vision;
- операційна система — Fire TV OS
- порти HDMI — x 4 (2 x HDMI 2.1 48 Гбіт/с)
- ігрові особливості — 4K/144 Гц, VRR, ALLM.
Плюси:
- автентична картинка;
- підтримка всіх форматів HDR;
- хороший вибір додатків.
Мінуси:
- інколи трапляється незначна відсутність деталей у тінях;
- застарілий пульт дистанційного керування;
- середнє масштабування
