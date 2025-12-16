Дешевые бренды "умных" телевизоров: от худших до лучших моделей (фото)
Самыми популярными брендами телевизоров сегодня считаются Samsung, LG и Sony, однако их цены подойдут не каждому. К счастью, на рынке есть более доступные альтернативы.
Чтобы облегчить выбор бюджетного телевизора, эксперты портала BGR составили рейтинг от худших к лучшим, ориентируясь на оценки Consumer Reports.
Toshiba
Toshiba является многонациональной электронной компанией с японскими корнями, специализирующейся на потребительских устройствах, энергетических решениях и цифровой инфраструктуре. Несмотря на богатую 150-летнюю историю бренда, телевизоры Toshiba находятся на последнем месте в рейтинге удовлетворенности пользователей. Лучшим телевизором от этого производителя эксперты считают 65-дюймовый Toshiba 65M550NU QLED 4K TV.
"Это не означает, что телевизоры Toshiba откровенно ужасны — они все еще лучше сомнительных устройств, которые можно увидеть на некоторых розничных платформах, — но по похожей цене или всего на несколько долларов дороже, вы можете обратить внимание на предложения других брендов смарт телевизоров", — отметили в издании.
Philips
Нидерландская компания Philips за последние десять лет сместила свое внимание с бытовой электроники на технологии здравоохранения. При этом бренд все еще выпускает бюджетные телевизоры, которые заняли предпоследнее место.Важно
По показателю надежности телевизоры Philips конкурируют с Samsung, однако в рейтинге удовлетворенности пользователей они занимают предпоследнее место. Для тех, кто все-таки собирается приобрести телевизор от этого бренда, эксперты рекомендуют Philips 65OLED974/F7 4K с 65-дюймовым экраном.
"Это удивительно эффективное устройство, если вы ищете недорогой смарт-телевизор, учитывая, что домашние развлечения не являются основным приоритетом Philips", — считают авторы.
TCL
Второе место в этом рейтинге дешевых брендов телевизоров занимает китайская компания TCL, относительный новичок в области бытовой электроники. Рейтинг удовлетворенности владельцев телевизоров TCL является самым высоким среди всех бюджетных брендов, хотя все еще значительно уступает Samsung, LG и Sony.
Среди всех моделей бренда эксперты выделили TCL 75QM8K 4K с 75-дюймовым экраном. Это не самая бюджетная модель, поскольку она была создана для конкуренции с флагманами, однако обладает функциями, которые можно найти и на более бюджетных телевизорах TCL.
Hisense
Лучшим дешевым брендом телевизоров, по версии издания, стал Hisense. Телевизоры от этой китайской компании получили высокие оценки как по надежности, так и по уровню удовлетворенности пользователей. Кроме того, Hisense был признан лучшим брендом дешевых телевизоров по результатам опроса, проведенного American Customer Satisfaction Index.
"Телевизор с самым высоким рейтингом бренда — это Hisense 75U8QG 4K TV. Благодаря таким функциям, как 75-дюймовый дисплей, технология Mini-LED ULED от Hisense и Google TV, это смелая попытка подвинуть с трона большую тройку", — считают в издании.
