Дешевые бренды "умных" телевизоров: от худших до лучших моделей (фото)

Самыми популярными брендами телевизоров сегодня считаются Samsung, LG и Sony, однако их цены подойдут не каждому. К счастью, на рынке есть более доступные альтернативы.

Чтобы облегчить выбор бюджетного телевизора, эксперты портала BGR составили рейтинг от худших к лучшим, ориентируясь на оценки Consumer Reports.

Toshiba

Телевизор Toshiba Фото: Скриншот

Toshiba является многонациональной электронной компанией с японскими корнями, специализирующейся на потребительских устройствах, энергетических решениях и цифровой инфраструктуре. Несмотря на богатую 150-летнюю историю бренда, телевизоры Toshiba находятся на последнем месте в рейтинге удовлетворенности пользователей. Лучшим телевизором от этого производителя эксперты считают 65-дюймовый Toshiba 65M550NU QLED 4K TV.

"Это не означает, что телевизоры Toshiba откровенно ужасны — они все еще лучше сомнительных устройств, которые можно увидеть на некоторых розничных платформах, — но по похожей цене или всего на несколько долларов дороже, вы можете обратить внимание на предложения других брендов смарт телевизоров", — отметили в издании.

Відео дня

Philips

Телевизор Philips Фото: Скриншот

Нидерландская компания Philips за последние десять лет сместила свое внимание с бытовой электроники на технологии здравоохранения. При этом бренд все еще выпускает бюджетные телевизоры, которые заняли предпоследнее место.

Важно

Пользователи телевизоров LG возмущены последним обновлением: что с ним не так (фото)

По показателю надежности телевизоры Philips конкурируют с Samsung, однако в рейтинге удовлетворенности пользователей они занимают предпоследнее место. Для тех, кто все-таки собирается приобрести телевизор от этого бренда, эксперты рекомендуют Philips 65OLED974/F7 4K с 65-дюймовым экраном.

"Это удивительно эффективное устройство, если вы ищете недорогой смарт-телевизор, учитывая, что домашние развлечения не являются основным приоритетом Philips", — считают авторы.

TCL

Телевизор TCL Фото: ign.com

Второе место в этом рейтинге дешевых брендов телевизоров занимает китайская компания TCL, относительный новичок в области бытовой электроники. Рейтинг удовлетворенности владельцев телевизоров TCL является самым высоким среди всех бюджетных брендов, хотя все еще значительно уступает Samsung, LG и Sony.

Среди всех моделей бренда эксперты выделили TCL 75QM8K 4K с 75-дюймовым экраном. Это не самая бюджетная модель, поскольку она была создана для конкуренции с флагманами, однако обладает функциями, которые можно найти и на более бюджетных телевизорах TCL.

Hisense

Телевизор Hisense Фото: RTINGS

Лучшим дешевым брендом телевизоров, по версии издания, стал Hisense. Телевизоры от этой китайской компании получили высокие оценки как по надежности, так и по уровню удовлетворенности пользователей. Кроме того, Hisense был признан лучшим брендом дешевых телевизоров по результатам опроса, проведенного American Customer Satisfaction Index.

"Телевизор с самым высоким рейтингом бренда — это Hisense 75U8QG 4K TV. Благодаря таким функциям, как 75-дюймовый дисплей, технология Mini-LED ULED от Hisense и Google TV, это смелая попытка подвинуть с трона большую тройку", — считают в издании.

Напомним, эксперт назвал три лучших OLED телевизора по результатам тестирования.

Фокус также сообщал о худших телевизорах 2025 года по соотношению цены и качества.