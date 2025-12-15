Бюджетні телевізори Xiaomi на 2026 рік: представлена лінійка Redmi TV X (фото)

Xiaomi розширила свою преміальну лінійку телевізорів Redmi TV X (2026) доступнішими моделями. Спочатку серія дебютувала в жовтні разом зі смартфонами K90 і включала тільки величезні екрани, але тепер виробник представив варіанти для стандартних віталень.

Як повідомляє Gizmochina, новинки зберегли ключові переваги старших моделей, включно з високою яскравістю та ігровими функціями, але пропонуються за досить помірними цінами.

У лінійку додано три нові діагоналі: 55, 65 і 75 дюймів. Вони доповнять раніше випущені гігантські моделі на 85 і 98 дюймів. Незважаючи на статус базових моделей, вони пропонують вражаючу кількість зон локального затемнення підсвічування — 308, 384 і 512 відповідно.

Картинка та ігрові можливості

Redmi TV X (2026) позиціонуються як універсальні пристрої для кіно і кіберспорту. Екрани мають пікову яскравість 1200 ніт і динамічну контрастність 12 000 000:1. Роздільна здатність становить 4K, а базова частота оновлення — 144 Гц. Для геймерів передбачено спеціальний "кіберспортивний режим", що розганяє частоту до 288 Гц.

Телевізор Redmi TV X (2026) на 55 дюймів Фото: Xiaomi

Телевізори підтримують усі сучасні стандарти: HDR10+, Dolby Vision Gaming, FreeSync Premium і змінну частоту оновлення (VRR). Заявлений час відгуку становить лише 4 мс. За якість передачі кольору відповідає технологія Full Stack Color Engine, що забезпечує покриття 94% колірного простору DCI-P3. Також реалізована система захисту очей Green Mountain, що знижує мерехтіння.

Система і ціни

Усередині встановлений продуктивний чипсет MediaTek MT9655 у зв'язці з 4 ГБ оперативної і 64 ГБ вбудованої пам'яті. Працюють телевізори під управлінням новітньої платформи HyperOS 3, яка глибоко інтегрує пристрій в екосистему розумного будинку Xiaomi.

Набір інтерфейсів включає швидкісний Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, порти USB 3.0 і, що важливо для власників консолей, два роз'єми HDMI 2.1.

Вартість новинок у Китаї вже оголошено:

55 дюймів: 2499 юанів (~355 доларів)

2499 юанів (~355 доларів) 65 дюймів: 2999 юанів (~425 доларів)

2999 юанів (~425 доларів) 75 дюймів: 3799 юанів (~540 доларів)

Раніше повідомлялося про найкращі QLED-телевізори 2025. Технологія QLED перестала бути долею виключно преміального сегмента. У 2025 році на ринку представлено безліч моделей, що пропонують насичену картинку на квантових точках за помірною вартістю.