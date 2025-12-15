Бюджетные телевизоры Xiaomi на 2026 год: представлена линейка Redmi TV X (фото)

Xiaomi расширила свою премиальную линейку телевизоров Redmi TV X (2026) более доступными моделями. Изначально серия дебютировала в октябре вместе со смартфонами K90 и включала только огромные экраны, но теперь производитель представил варианты для стандартных гостиных.

Как сообщает Gizmochina, новинки сохранили ключевые преимущества старших моделей, включая высокую яркость и игровые функции, но предлагаются по весьма умеренным ценам.

В линейку добавлены три новые диагонали: 55, 65 и 75 дюймов. Они дополнят ранее выпущенные гигантские модели на 85 и 98 дюймов. Несмотря на статус базовых моделей, они предлагают впечатляющее количество зон локального затемнения подсветки — 308, 384 и 512 соответственно.

Картинка и игровые возможности

Redmi TV X (2026) позиционируются как универсальные устройства для кино и киберспорта. Экраны обладают пиковой яркостью 1200 нит и динамической контрастностью 12 000 000:1. Разрешение составляет 4K, а базовая частота обновления — 144 Гц. Для геймеров предусмотрен специальный "киберспортивный режим", разгоняющий частоту до 288 Гц.

Відео дня

Телевизор Redmi TV X (2026) на 55 дюймов Фото: Xiaomi

Телевизоры поддерживают все современные стандарты: HDR10+, Dolby Vision Gaming, FreeSync Premium и переменную частоту обновления (VRR). Заявленное время отклика составляет всего 4 мс. За качество цветопередачи отвечает технология Full Stack Color Engine, обеспечивающая покрытие 94% цветового пространства DCI-P3. Также реализована система защиты глаз Green Mountain, снижающая мерцание.

Система и цены

Внутри установлен производительный чипсет MediaTek MT9655 в связке с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Работают телевизоры под управлением новейшей платформы HyperOS 3, которая глубоко интегрирует устройство в экосистему умного дома Xiaomi.

Набор интерфейсов включает скоростной Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, порты USB 3.0 и, что важно для владельцев консолей, два разъема HDMI 2.1.

Стоимость новинок в Китае уже объявлена:

55 дюймов: 2499 юаней (~355 долларов)

2499 юаней (~355 долларов) 65 дюймов: 2999 юаней (~425 долларов)

2999 юаней (~425 долларов) 75 дюймов: 3799 юаней (~540 долларов)

