Лучшие QLED-телевизоры 2025: топ-3 модели с ярким экраном и разумной ценой (фото)

Технология QLED перестала быть уделом исключительно премиального сегмента. В 2025 году на рынке представлено множество моделей, предлагающих насыщенную картинку на квантовых точках по умеренной стоимости.

Фокус собрал три интересных варианта с диагональю 55 дюймов, которые сочетают в себе современные матрицы, смарт-функции и качественный звук.

Hisense 55E7NQ Pro

Эта 55-дюймовая модель позиционируется как высокотехнологичное решение не только для киноманов, но и для геймеров. Главной особенностью устройства стала VA-матрица с разрешением 4K (3840x2160) и частотой обновления 144 Гц, что гарантирует исключительную плавность в динамичных сценах. Технология Quantum Dot Color отвечает за богатство палитры, а поддержка форматов HDR10, HDR10+ и Dolby Vision IQ при яркости 450 кд/м² позволяет раскрыть детали даже в сложных условиях освещения.

Відео дня

Телевизор Hisense 55E7NQ Pro Фото: Citrus

Есть фирменная технология 4K Upscaling, которая масштабирует любой контент до сверхвысокой четкости. Геймеры оценят поддержку AMD FreeSync для синхронизации с видеокартой. Телевизор работает под управлением операционной системы VIDAA U7.6, которая поддерживает голосовое управление и трансляцию контента через Miracast, AirPlay и DLNA. Звуковая подсистема также выделяется на фоне конкурентов: схема 2.1 включает два динамика по 10 Вт и встроенный сабвуфер на 20 Вт, что в паре с Dolby Atmos и DTS Virtual:X создает объемную аудиосцену без необходимости покупки саундбара.

Цена Hisense 55E7NQ Pro в Украине — от 24 940 грн.

TCL 55C655 Pro

Модель от TCL предлагает сбалансированный набор характеристик для тех, кто ищет универсальный домашний экран. В основе лежит 55-дюймовая QLED-панель с VA-матрицей, обеспечивающая высокую контрастность 5000:1 и яркость на уровне 430 кд/м². Хотя частота обновления здесь стандартная — 60 Гц, высокий индекс динамических сцен (PPI 3200) и процессор AiPQ PRO успешно справляются с обработкой движения. Устройство поддерживает полный набор форматов HDR, включая Dolby Vision и HLG.

Телевизор TCL 55C655 Pro Фото: hi-tech.ua

Важным преимуществом стала платформа Google TV на базе Android. Это открывает пользователю доступ к огромной библиотеке приложений и удобному голосовому поиску. Телевизор оснащен необходимыми интерфейсами, включая три порта HDMI 2.0, USB 3.0 и современные беспроводные модули. За звук отвечают два динамика мощностью по 15 Вт с поддержкой кодеков DTS-HD и Dolby Atmos. Благодаря широким углам обзора в 178 градусов и антибликовому покрытию, просмотр остается комфортным при любом размещении зрителей.

Цена TCL 55C655 Pro в Украине — от 24 150 грн.

Samsung QE55Q60D

Модель южнокорейского бренда привлекает внимание фирменным дизайном AirSlim с тонкими рамками с трех сторон и малой толщиной корпуса. Экран базируется на технологии Quantum Dot, обеспечивающей 100% цветовой объем, и использует подсветку Edge LED. Матрица VA с разрешением 4K UHD поддерживает технологию Quantum HDR, которая повышает детализацию в темных и светлых участках кадра. Частота обновления составляет 50/60 Гц, но для улучшения игрового опыта предусмотрены функции Motion Xcelerator и ALLM, снижающие задержки ввода.

Телевизор Samsung QE55Q60D Фото: allo.ua

Смарт-платформа Tizen интегрирует телевизор в экосистему умного дома через SmartThings и поддерживает голосовые ассистенты Bixby и Alexa. Функция Adaptive Sync и Game Motion Plus делают изображение более плавным в играх. Модель весит около 15,5 кг, и это самый доступный вариант в данной подборке, предлагающий проверенное качество изображения и надежность известного бренда.

Цена Samsung QE55Q60D в Украине — от 18 300 грн.

Ранее сообщалось про лучшие бюджетные телевизоры 2025 года. Чтобы получить 4k-телевизор с приличным дисплеем, достаточно хорошим для просмотра фильмов и телешоу, не обязательно тратить кучу денег. На рынке сегодня есть ряд бюджетных моделей с неплохими характеристиками.