Найкращі QLED-телевізори 2025: топ 3 моделі з яскравим екраном і розумною ціною (фото)

Технологія QLED перестала бути долею виключно преміального сегмента. У 2025 році на ринку представлено безліч моделей, що пропонують насичену картинку на квантових точках за помірною вартістю.

Фокус зібрав три цікаві варіанти з діагоналлю 55 дюймів, які поєднують у собі сучасні матриці, смарт-функції та якісний звук.

Hisense 55E7NQ Pro

Ця 55-дюймова модель позиціонується як високотехнологічне рішення не тільки для кіноманів, а й для геймерів. Головною особливістю пристрою стала VA-матриця з роздільною здатністю 4K (3840x2160) і частотою оновлення 144 Гц, що гарантує виняткову плавність у динамічних сценах. Технологія Quantum Dot Color відповідає за багатство палітри, а підтримка форматів HDR10, HDR10+ і Dolby Vision IQ за яскравості 450 кд/м² дає змогу розкрити деталі навіть у складних умовах освітлення.

Відео дня

Телевізор Hisense 55E7NQ Pro Фото: Citrus

Є фірмова технологія 4K Upscaling, яка масштабує будь-який контент до надвисокої чіткості. Геймери оцінять підтримку AMD FreeSync для синхронізації з відеокартою. Телевізор працює під управлінням операційної системи VIDAA U7.6, яка підтримує голосове управління і трансляцію контенту через Miracast, AirPlay і DLNA. Звукова підсистема також виділяється на тлі конкурентів: схема 2.1 включає два динаміки по 10 Вт і вбудований сабвуфер на 20 Вт, що в парі з Dolby Atmos і DTS Virtual:X створює об'ємну аудіосцену без необхідності покупки саундбара.

Ціна Hisense 55E7NQ Pro в Україні — від 24 940 грн.

TCL 55C655 Pro

Модель від TCL пропонує збалансований набір характеристик для тих, хто шукає універсальний домашній екран. В основі лежить 55-дюймова QLED-панель з VA-матрицею, що забезпечує високу контрастність 5000:1 і яскравість на рівні 430 кд/м². Хоча частота оновлення тут стандартна — 60 Гц, високий індекс динамічних сцен (PPI 3200) і процесор AiPQ PRO успішно справляються з обробкою руху. Пристрій підтримує повний набір форматів HDR, включно з Dolby Vision і HLG.

Телевізор TCL 55C655 Pro Фото: hi-tech.ua

Важливою перевагою стала платформа Google TV на базі Android. Це відкриває користувачеві доступ до величезної бібліотеки додатків і зручного голосового пошуку. Телевізор оснащений необхідними інтерфейсами, включно з трьома портами HDMI 2.0, USB 3.0 і сучасними бездротовими модулями. За звук відповідають два динаміки потужністю по 15 Вт з підтримкою кодеків DTS-HD і Dolby Atmos. Завдяки широким кутам огляду в 178 градусів і покриття антивідблиску, перегляд залишається комфортним при будь-якому розміщенні глядачів.

Ціна TCL 55C655 Pro в Україні — від 24 150 грн.

Samsung QE55Q60D

Модель південнокорейського бренду привертає увагу фірмовим дизайном AirSlim з тонкими рамками з трьох боків і малою товщиною корпусу. Екран базується на технології Quantum Dot, що забезпечує 100% колірний об'єм, і використовує підсвічування Edge LED. Матриця VA з роздільною здатністю 4K UHD підтримує технологію Quantum HDR, яка підвищує деталізацію в темних і світлих ділянках кадру. Частота оновлення становить 50/60 Гц, але для поліпшення ігрового досвіду передбачені функції Motion Xcelerator і ALLM, що знижують затримки введення.

Телевізор Samsung QE55Q60D Фото: allo.ua

Смарт-платформа Tizen інтегрує телевізор в екосистему розумного будинку через SmartThings і підтримує голосові асистенти Bixby і Alexa. Функція Adaptive Sync і Game Motion Plus роблять зображення більш плавним в іграх. Модель важить близько 15,5 кг, і це найдоступніший варіант у даній добірці, що пропонує перевірену якість зображення і надійність відомого бренду.

Ціна Samsung QE55Q60D в Україні — від 18 300 грн.

Раніше повідомлялося про найкращі бюджетні телевізори 2025 року. Щоб отримати 4k-телевізор із пристойним дисплеєм, достатньо хорошим для перегляду фільмів і телешоу, не обов'язково витрачати купу грошей. На ринку сьогодні є низка бюджетних моделей із непоганими характеристиками.