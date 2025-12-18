Забудьте про OLED: Samsung выпустит линейку новейших телевизоров Micro RGB (фото)

Компания Samsung Electronics представит в 2026 году расширенную линейку телевизоров Micro RGB, доступную в моделях с диагональю 55, 65, 75, 85, 100 и 115 дюймов.

Новая расширенная линейка телевизоров Samsung представляет следующий этап эволюции технологии дисплеев Micro RGB, устанавливающей новый стандарт для просмотра контента дома. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Линейка Samsung Micro RGB 2026 года будет включать модели с диагональю 55, 65, 75, 85, 100 и 115 дюймов. Эти телевизоры будут охватывать 100% цветовой гаммы BT.2020, а также обеспечат улучшенную четкость. Кроме того, покрытие без бликов должно еще больше улучшить впечатление от просмотра.

"Благодаря новейшей технологии Samsung, наша линейка Micro RGB обеспечивает яркие цвета и четкость, что делает фильмы, спортивные программы и телепередачи более выразительными и захватывающими", — сказал Хун Ли, исполнительный вице-президент Samsung.

Відео дня

Samsung 2026 Micro RGB Фото: Samsung Electronics

Как объясняют в компании, технология Micro RGB использует красные, зеленые и синие светодиоды размером менее 100 мкм, каждый из которых излучает свет независимо. Эта усовершенствованная архитектура дисплея обеспечивает сверхточное управление светом и улучшенную точность цветопередачи.

Важно

Дешевые бренды "умных" телевизоров: от худших до лучших моделей (фото)

Сообщается, что обновленные телевизоры Samsung Micro RGB будут использовать "чипсет искусственного интеллекта следующего поколения" компании, который будет поддерживать ряд связанных функций, включая 4K AI Upscaling Pro, AI Motion Enhancer Pro и Micro RGB Color Booster Pro.

Телевизоры будут оснащены помощником Vision AI на базе LLM, приложениями Live Translate и Perplexity, а также улучшенным аудиофункциями с поддержкой Dolby Atmos, Adaptive Sound Pro и новой пространственной звуковой системы Eclipsa Audio.

Напомним, эксперт назвал три лучших OLED-телевизора, протестировав ряд флагманских моделей от LG, Sony, Samsung, Panasonic и других компаний.

Фокус также сообщал, что Xiaomi расширила свою премиальную линейку телевизоров Redmi TV X (2026) более доступными моделями.