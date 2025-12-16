OLED відходить у минуле: LG представила свій перший телевізор Micro RGB

Південнокорейська компанія LG представила свій перший флагманський телевізор, оснащений підсвічуванням micro-RGB з точністю передачі кольору нового покоління.

Крім мікросвітлодіодів, модель LG Micro RGB evo отримала обробку кадрів на основі штучного інтелекту і вдосконалену систему затемнення, що забезпечують найвищу якість зображення. Дата виходу поки не оголошена, але пристрій буде доступний у трьох розмірах: 75 дюймів, 86 дюймів і 100 дюймів, передає портал ZDNET.

В основі нового дисплея лежать мікро-RGB світлодіоди, які, за заявою LG, забезпечують виняткову точність передачі кольору завдяки управлінню кожним світлодіодом з точністю, як у OLED. Для досягнення такого рівня продуктивності телевізор використовує вдосконалені апаратні та програмні компоненти, що працюють у тандемі.

Телевізор оснащений потужним чипсетом LG Alpha 11 Gen 3 SoC з функціями штучного інтелекту на базі технології Dual AI Engine. Остання керує різкістю і балансує передачу кольору. Процесор також забезпечує роботу функції Primary Color Ultra для підтримки трьох колірних просторів: BT.2020, DCI-P3 і Adobe RGB.

LG Alpha 11 Gen 3 також має технологію Micro Dimming Ultra, яка управляє більш ніж тисячею зон затемнення для досягнення високого рівня контрастності. У результаті дисплей передає найдрібніші деталі як у темних, так і в світлих сценах.

Відомо також, що телевізор LG Micro RGB evo має функцію розпізнавання голосу, Sound Wizard та інструмент пошуку з використанням штучного інтелекту.

У серпні Samsung випустила власний телевізор з micro-RGB-підсвічуванням, випередивши LG. Головний редактор оглядів ZDNET Керрі Ван високо оцінив модель і визнав дисплей настільки гарним, що OLED-телевізори на його тлі виглядають "блідими".

У листопаді телевізори Samsung Micro RGB надійшли в продаж в Україні. Українським покупцям доступний тільки один розмір (115 дюймів) за ціною 1 299 999 гривень.

Писали також про найкращі телевізори 2025 року на думку тестувальників і користувачів. До рейтингу потрапили моделі і від LG.