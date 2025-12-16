OLED уходит в прошлое: LG представила свой первый телевизор Micro RGB

Южнокорейская компания LG представила свой первый флагманский телевизор, оснащенный подсветкой micro-RGB с точностью цветопередачи нового поколения.

Помимо микросветодиодов, модель LG Micro RGB evo получила обработку кадров на основе искусственного интеллекта и усовершенствованная система затемнения, обеспечивающие высочайшее качество изображения. Дата выхода пока не объявлена, но устройство будет доступно в трех размерах: 75 дюймов, 86 дюймов и 100 дюймов., передает портал ZDNET.

В основе нового дисплея лежат микро-RGB светодиоды, которые, по заявлению LG, обеспечивают исключительную точность цветопередачи благодаря управлению каждым светодиодом с точностью, как у OLED. Для достижения такого уровня производительности телевизор использует усовершенствованные аппаратные и программные компоненты, работающие в тандеме.

Телевизор оснащен мощным чипсетом LG Alpha 11 Gen 3 SoC с функциями искусственного интеллекта на базе технологии Dual AI Engine. Последняя управляет резкостью и балансирует цветопередачу. Процессор также обеспечивает работу функции Primary Color Ultra для поддержки трех цветовых пространства: BT.2020, DCI-P3 и Adobe RGB.

LG Alpha 11 Gen 3 также обладает технологией Micro Dimming Ultra, которая управляет более чем тысячей зон затемнения для достижения высокого уровня контрастности. В результате дисплей передает мельчайшие детали как в темных, так и в светлых сценах.

Известно также, что телевизор LG Micro RGB evo обладает функцией распознавания голоса, Sound Wizard и инструментом поиска с использованием искусственного интеллекта.

В августе Samsung выпустила собственный телевизор с micro-RGB-подсветкой, опередив LG. Главный редактор обзоров ZDNET Керри Ван высоко оценил модель и признал дисплей настолько хорошим, что OLED-телевизоры на его фоне выглядят "бледными".

В ноябре телевизоры Samsung Micro RGB поступили в продажу в Украине. Украинским покупателям доступен только один размер (115 дюймов) по цене 1 299 999 гривен.

Писали также о лучших телевизорах 2025 года по мнению тестировщиков и пользователей. В рейтинг попали модели и от LG.