Найкращі телевізори, проектори та монітори у 2026 році: які моделі радять купити експерти

За останнє десятиліття технології зробили значний крок вперед, завдяки чому вдома можна насолоджуватися чітким зображенням 8K-телевізорів та яскравою картинкою проекторів з ефектом кінотеатру. Навіть монітори для ПК зараз доступні з роздільною здатністю до 8K.

Оскільки на ринку сьогодні представлено безліч моделей телевізорів, проекторів та комп’ютерних моніторів, експерти порталу Future Five склали список найкращих варіантів для покупки у 2026 році.

Найкращі телевізори 2026 року

Як зазначають у виданні, телевізори OLED — це ідеальний вибір для тих, хто цінує глибокий чорний колір та глибину. При цьому моделі QD-OLED настільки покращили яскравість, що перегляд вдень нарешті виглядає так само добре. Mini-LED — це скоріше бюджетний варіант, що обіцяє яскравість, довговічність та чудовий HDR.

У 2026 році експерти рядять звернути увагу на наступні моделі:

Sony Bravia 8;

LG C5 (найкращий для ігор);

TCL C6KS (найкращий бюджетний варіант);

Samsung S95F (найкращий вибір серед OLED 4K).

Sony Bravia 8 Фото: Sony

Найкращі монітори 2026 року

Згідно з прогнозами експертів, надширокі та вигнуті дисплеї стануть домінуючим форматом у 2026 році OLED-монітори тепер достатньо стабільні, щоб не турбуватися про вигоряння кожні 30 хвилин. А частота оновлення, яка раніше мала значення лише для геймерів, тепер полегшує прокручування, редагування та перегляд.

"Монітор може бути вашим робочим днем, екраном для перегляду фільмів пізно ввечері та місцем для ігрової сесії", — зазначають автори.

До списку найкращих моніторів 2026 року увійшли:

Asus ROG Strix XG27ACS (для ігор);

Dell S3221QS (для розваг 4K);

Samsung Odyssey OLED G9 (технологія OLED-телевізора);

AOC Gaming CU34G2XPD (технологія 8K).

Проектор Epson Фото: Epson

Найкращі проектори на 2026 рік

У 2026 році проектори більше не потребують щільних закритих штор та вітальні розміром з кінотеатр. Сучасні моделі з ультракороткою проекцією кріпляться до стіни та забезпечують екран, більший за будь-який телевізор.

"Проектор призначений для тих, хто хоче трансформувати свою кімнату. Уявіть собі затишну атмосферу кінотеатру в цю пору року", — наголосили експерти.

Перелік найкращих проекторів 2026 році виглядає наступним чином:

Epson Home Cinema 5050UB (найкраща роздільна здатність);

JVC DLA-NZ800 (4K, створений для домашніх кінотеатрів, але може працювати у звичайній вітальні);

Leica Cine 1 (найкращий ультракороткофокусний проектор).

Нагадаємо, компанія LG планує представити першу у світі OLED-панель з частотою оновлення 240 Гц та піксельною структурою RGB-смуг на виставці CES 2026.

Фокус також повідомляв, що Samsung представить у 2026 році розширену лінійку телевізорів Micro RGB у розмірах 55, 65, 75, 85, 100 та 115 дюймів.