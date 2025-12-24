У 2026 році нас чекають дешеві OLED-телевізори: експерт попередив про один нюанс

Сьогодні телевізори OLED лідирують за ключовими показниками, включаючи пікову яскравість. Однак висока вартість робить їх недоступними для звичайних людей.

Навіть базовий 48-дюймовий телевізор з OLED-панеллю коштує щонайменше 1000 доларів (приблизно 45 000 гривень). Однак є ймовірність, що у 2026 році на ринку з’являться бюджетні OLED телевізори вартістю близько 500 доларів, вважає експерт порталу What Hi-Fi? Алістер Стівенсон.

За словами Стівенсона, дешеві OLED телевізори стали ближчими з появою Toshiba XF9F53DB. Так, на території Британії вартість цієї моделі у Чорну п'ятницю знизилася до 699 фунтів стерлінгів (до 40 000 грн), що стало найнижчим показником серед OLED-дисплеїв поточного покоління такого розміру.

"Після огляду Toshiba XF9F53DB я вважаю, що його важко рекомендувати, оскільки його обробці зображення бракує витонченості, щоб максимально використати можливості OLED-панелі. Тим не менш, цей телевізор є бажаним знаком, який дає мені нову надію, що наступного року ми побачимо OLED-телевізор у продажу за ціною всього £500/$500" — заявив Стівенсон.

При цьому експерт зазначив, що на ринок бюджетних телевізорів успішно проникає Mini LED. Деякі моделі вже пропонують кращу продуктивність у середньому ціновому сегменті, ніж OLED.

Зважаючи на це, навіть якщо ціна на OLED-дисплей впаде так низько, він повинен пропонувати набагато кращу продуктивність, ніж те, що зараз пропонується в самому нижньому сегменті ринку. На думку автора, це може бути складним завданням.

Як пояснює Стівенсон, телевізори OLED мають набагато вищий рівень відмов під час виробництва, ніж світлодіодні. Крім того, вони потребують більше зусиль для налаштування та оптимізації, оскільки керування світлом на рівні пікселів вимагає потужніших процесорів.

Саме тому багато брендів мають спеціальний значок для преміальних OLED-дисплеїв, як Master OLED Pro від Panasonic. Ця сертифікація означає, що телевізори пройшли ретельніший процес налаштування та загального контролю якості.

"Якщо компанії не знайдуть спосіб зберегти переваги OLED-телевізорів, одночасно знижуючи витрати, поява телевізорів вартістю до 500 фунтів стерлінгів/500 доларів США з цією технологією буде дещо повільною. Саме тому в мене в голові лунає невелике попередження, яке підказує мені, що, хоча ми можемо побачити дешевий OLED наступного року, це може бути не той переломний момент, якого я чекав. Сподіваюся, що я помиляюся…" — підсумував Стівенсон.

