Пора купувати новий: три ознаки, що телевізор доживає останні дні

OLED телевізори мають строк служби близько 5 років, і кілька важливих ознак сигналізують про те, що йому пора шукати заміну.

Три типи проблем можуть серйозно вплинути на враження від перегляду, і їх практично неможливо виправити. Про них детально розповів портал BGR.

Вигорання пікселів

Пікселі телевізора швидше зношуються, коли вони постійно відображають яскраве світло без змін, наприклад, зелену траву під час футбольних матчів, телевізійну трансляцію з емблемою каналу або елементи інтерфейсу у відеоіграх. Зрештою, вони вигорають, і у тих місцях на екрані постійно зберігається залишкове зображення — силует цих статичних елементів.

Органічні сполуки в пікселях OLED схильні до швидшого зношування (процес триває кілька років), і ця проблема особливо актуальна для старих телевізорів. У новіших моделях OLED-телевізорів реалізовані певні механізми, які перешкоджають вигоранню.

Технологія зсуву пікселів, така як функція LG "Screen Shift", іноді зміщує зображення на екрані непомітно для глядача, але достатньо, щоб перенести навантаження на інші пікселі. Якщо купувати телевізор зараз, то, ймовірно, про цю проблему не доведеться турбуватися дуже довго.

Тонування кольору

У деяких OLED-телевізорів через декілька років з'являються непривабливі зелені або рожеві відтінки Результати дослідження команди RTINGS показують, що проблема частіше впливає на панелі WOLED (OLED з білим світлом), але рідше на QD-OLED, що використовують технологію квантових точок.

Тестування також показує, що проблеми з відтінками кольорів здебільшого випадкові та більше пов'язані з похибками при виробництві, ніж зі зношенням. Однак телевізор явно відживає свій строк, якщо виникає ця проблема.

Зміна кольору часто пов’язана з кутами огляду. Наприклад, повідомлялося про проблеми з WOLED-дисплеями, які часто виникають, коли користувач дивиться на екран прямо, з відстані близько метра. Щоб уникнути цієї проблеми в майбутньому, варто обирати телевізори з дисплеями minі-LED та хорошими кутами огляду.

Спорадичне затемнення екрана

Потьмяніння екрана або "пульсація" яскравості можуть бути ознакою проблем із блоком живлення телевізора або ж неправильним налаштуванням. Варто спробувати вимкнути функцію автоматичного обмеження яскравості або датчик навколишнього освітлення.

Якщо ж ці зміни не усувають неприємні явища, то проблема може бути у зношених конденсаторах на платі живлення, які призводять до коливань напруги та нестабільної роботи панелі. Це безперечна ознака того, що OLED-телевізор доживає останні дні, а в рідкісних випадках його використання може навіть викликати перебої з живленням у будинку.

Раніше писали, що у 2026 році у продажу мають з'явитися дешеві OLED-телевізори. Першим представником цього класу стала модель Toshiba XF9F53DB.