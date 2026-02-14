Найкращі компактні телевізори на будь-який бюджет: топ 5 моделей 4K у 2026 році (фото)
Вибір нового телевізора сьогодні ускладнюється великою кількістю моделей і технологій. Експерти протестували десятки пристроїв і склали рейтинг найкращих 55-дюймових 4K-телевізорів, які пропонують оптимальне співвідношення ціни та якості у 2026 році.
Список моделей з оптимальним співвідношенням ціни та якості наводить TechRadar.
LG C5
Ця модель очолює рейтинг завдяки ідеальному балансу між ціною, якістю зображення та функціональністю. Телевізор оснащений OLED-панеллю з частотою оновлення 144 Гц і потужним процесором Alpha 9 Gen 8 AI, який забезпечує чудову контрастність і глибокий чорний колір.
Пристрій підходить для геймерів завдяки наявності чотирьох портів HDMI 2.1 і повній підтримці технологій VRR, G-Sync і FreeSync Premium. За управління відповідає зручна смарт-платформа webOS 25 з функціями штучного інтелекту, що робить навігацію інтуїтивною.
Hisense U75QG
Якщо ви шукаєте максимальну яскравість за розумні гроші, ця модель на базі технології Mini-LED стане відмінним рішенням. Телевізор отримав QLED-панель з частотою 144 Гц і підтримку форматів Dolby Vision і HDR10+ під управлінням Google TV. Головна перевага моделі — неймовірна яскравість, що досягає 3000 ніт, що дає змогу комфортно дивитися контент навіть у дуже сонячній кімнаті.
У поєднанні з хорошим набором ігрових функцій і покриттям антивідблиску, Hisense U75QG зовні та на практиці має дорожчий вигляд, ніж його фактична вартість.
TCL C805
Це вдалий варіант для тих, хто хоче заощадити, але при цьому отримати доступ до технологій преміум-класу. Модель оснащена підсвічуванням Mini-LED, екраном з частотою оновлення 120 Гц і підтримує всі сучасні формати HDR на базі Google TV. Експерти відзначають напрочуд високу контрастність і глибокий чорний колір для даної цінової категорії.
Крім того, телевізор підтримує ігри з роздільною здатністю 4K при 120 Гц зі змінною частотою оновлення (VRR), що робить його вкрай вигідною покупкою для геймерів з обмеженим бюджетом.
Samsung S95F
Флагманська модель створена для тих, хто не звик до компромісів і шукає найкраще зображення на ринку. В основі телевізора лежить панель QD-OLED з частотою 165 Гц і унікальним матовим покриттям Glare Free 2.0, яке ефективно бореться з відблисками, зберігаючи глибину чорного кольору.
Технологія квантових точок забезпечує більш високу яскравість і насиченість кольорів порівняно з традиційними OLED-екранами. Додатковим плюсом є тонкий дизайн і виносний блок роз'ємів One Connect, що дає змогу повісити телевізор впритул до стіни без зайвих дротів.
Samsung QN90F
Цей телевізор найкраще підходить для перегляду динамічних спортивних трансляцій, особливо в яскраво освітлених приміщеннях. Модель використовує технологію Neo QLED (Mini-LED) і процесор NQ4 AI Gen3, підтримуючи частоту оновлення до 165 Гц.
Найвища яскравість і відмінне опрацювання руху завдяки ШІ-алгоритмам гарантують, що глядач не упустить жодної деталі матчу навіть у найшвидших сценах. Картину доповнює чіткий звук, що зберігає розбірливість навіть на високій гучності.
Раніше повідомлялося, що 8K-телевізори зникнуть з ринку. Технологія 8K-панелей скоро може канути в лету, подібно до 3D-телевізорів. Через високі ціни та відсутність контенту найбільші виробники припиняють випуск новинок цієї категорії.