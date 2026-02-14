Найкращі компактні телевізори на будь-який бюджет: топ 5 моделей 4K у 2026 році (фото)

Вибір нового телевізора сьогодні ускладнюється великою кількістю моделей і технологій. Експерти протестували десятки пристроїв і склали рейтинг найкращих 55-дюймових 4K-телевізорів, які пропонують оптимальне співвідношення ціни та якості у 2026 році.

Список моделей з оптимальним співвідношенням ціни та якості наводить TechRadar.

LG C5

Ця модель очолює рейтинг завдяки ідеальному балансу між ціною, якістю зображення та функціональністю. Телевізор оснащений OLED-панеллю з частотою оновлення 144 Гц і потужним процесором Alpha 9 Gen 8 AI, який забезпечує чудову контрастність і глибокий чорний колір.

Пристрій підходить для геймерів завдяки наявності чотирьох портів HDMI 2.1 і повній підтримці технологій VRR, G-Sync і FreeSync Premium. За управління відповідає зручна смарт-платформа webOS 25 з функціями штучного інтелекту, що робить навігацію інтуїтивною.

Відео дня

Телевізор Hisense U75QG Фото: Future

Hisense U75QG

Якщо ви шукаєте максимальну яскравість за розумні гроші, ця модель на базі технології Mini-LED стане відмінним рішенням. Телевізор отримав QLED-панель з частотою 144 Гц і підтримку форматів Dolby Vision і HDR10+ під управлінням Google TV. Головна перевага моделі — неймовірна яскравість, що досягає 3000 ніт, що дає змогу комфортно дивитися контент навіть у дуже сонячній кімнаті.

У поєднанні з хорошим набором ігрових функцій і покриттям антивідблиску, Hisense U75QG зовні та на практиці має дорожчий вигляд, ніж його фактична вартість.

Телевізор TCL C805 Фото: Future

TCL C805

Це вдалий варіант для тих, хто хоче заощадити, але при цьому отримати доступ до технологій преміум-класу. Модель оснащена підсвічуванням Mini-LED, екраном з частотою оновлення 120 Гц і підтримує всі сучасні формати HDR на базі Google TV. Експерти відзначають напрочуд високу контрастність і глибокий чорний колір для даної цінової категорії.

Крім того, телевізор підтримує ігри з роздільною здатністю 4K при 120 Гц зі змінною частотою оновлення (VRR), що робить його вкрай вигідною покупкою для геймерів з обмеженим бюджетом.

Телевізор Samsung S95F Фото: Future

Samsung S95F

Флагманська модель створена для тих, хто не звик до компромісів і шукає найкраще зображення на ринку. В основі телевізора лежить панель QD-OLED з частотою 165 Гц і унікальним матовим покриттям Glare Free 2.0, яке ефективно бореться з відблисками, зберігаючи глибину чорного кольору.

Технологія квантових точок забезпечує більш високу яскравість і насиченість кольорів порівняно з традиційними OLED-екранами. Додатковим плюсом є тонкий дизайн і виносний блок роз'ємів One Connect, що дає змогу повісити телевізор впритул до стіни без зайвих дротів.

Телевізор Samsung QN90F Фото: Future

Samsung QN90F

Цей телевізор найкраще підходить для перегляду динамічних спортивних трансляцій, особливо в яскраво освітлених приміщеннях. Модель використовує технологію Neo QLED (Mini-LED) і процесор NQ4 AI Gen3, підтримуючи частоту оновлення до 165 Гц.

Найвища яскравість і відмінне опрацювання руху завдяки ШІ-алгоритмам гарантують, що глядач не упустить жодної деталі матчу навіть у найшвидших сценах. Картину доповнює чіткий звук, що зберігає розбірливість навіть на високій гучності.

Раніше повідомлялося, що 8K-телевізори зникнуть з ринку. Технологія 8K-панелей скоро може канути в лету, подібно до 3D-телевізорів. Через високі ціни та відсутність контенту найбільші виробники припиняють випуск новинок цієї категорії.