4 функции современных телевизоров, за которые вы переплачиваете — и абсолютно зря (фото)

Выбирая новый Smart TV, прежде чем переплачивать за ненужные функции, обратите внимание на действительно важные характеристики и возможности.

Когда дело доходит до покупки телевизора, выбор велик: можно купить первоклассный Smart TV от TCL, Hisense, Sony или Samsung, но эти бренды отличаются по цене. По сути, эти цены должны соответствовать предлагаемым возможностям. Например, телевизоры с 8K-дисплеем стоят вдвое дороже, чем 4K, которых более чем достаточно для семейного просмотра фильмов. Вам также может быть все равно, есть ли у телевизора фронтальные или нижние динамики, поскольку вы, возможно, уже планируете установить саундбар. Поэтому, выбирая новый смарт-телевизор, прежде чем переплачивать за ненужные функции, обратите внимание на действительно важные характеристики и возможности, пишут эксперты-тестировщики на bgr.com.

Відео дня

Бесполезное предустановленное ПО

В зависимости от производителя, смарт-телевизор может поставляться с набором бесполезных предустановленных приложений, которые пользователям совершенно не нужны. Речь идет о приложениях для "умного" дома, телеканалах производителя и пр. С большой вероятностью можно сказать, что люди никогда вообще не будут их использовать. Также технически не нужен встроенный веб-браузер, поскольку множество других устройств предлагают лучший пользовательский опыт.

Предустановленное ПО не должно определять стоимость устройства. По мере того, как все больше телевизоров переходят на стандартизированные ОС, такие как Google TV, ПО кажется менее важным (оно становится скорее приятной, но необязательной функцией), включая его долгосрочные обновления.

Если встроенное ПО телевизора устареет, можете просто рассмотреть возможность приобретения внешних потоковых устройств, таких как Amazon Fire TV Stick, чтобы подключать и использовать любимые развлекательные приложения. "Таким образом, в долгосрочной перспективе внутреннее программное обеспечение не имеет большого значения", — заключают авторы материала.

Приложения на телевизоре Фото: unsplash.com

Разрешение 8K

Тридцать три млн пикселей имели бы значение и влияли бы на качество просмотра, если бы люди могли их воспринимать. Но дело в том, что любой человек не в состоянии заметить дополнительные пиксели, разве что если дисплей будет огромным и пользователь будет сидеть очень близко к нему. Но даже тогда это может не иметь значения.

В 2020 году компания Warner Bros. и другие провели исследование, в котором измеряли воспринимаемые различия между дисплеями 4K и 8K. В исследовании использовался 88-дюймовый дисплей, который считается достаточно большим. Оказалось, что большинство потребителей не смогли заметить разницу в разрешении.

Кроме того, технология все еще относительно новая, что делает покупку Smart TV с поддержкой 8K более дорогой, а большинство контента не снимают в таком формате. "В целях экономии лучше остановиться на качественном 4K-дисплее; вы не заметите большой разницы, а 4K Smart TV существуют уже около 10 лет, что делает их гораздо более доступными и простыми в приобретении по разумной цене", — считают специалисты.

Человек не замечает разницы между 8K и 4K Фото: Скриншот

Сглаживание движения

Сглаживание движения, или интерполяция, — это встроенная настройка, призванная улучшить качество изображения за счет уменьшения размытия. Это эффективно для быстро движущихся объектов, запечатленных на видео, таких как прямые трансляции спортивных событий, но функция практически бесполезна для других типов контента. Причина в том, что сглаживание движения вставляет дополнительные кадры между исходными кадрами для повышения частоты.

Сглаживание движения может придать другим типам контента неестественный вид. Например, фильмы обычно снимаются со скоростью 24-30 кадров в секунду, поэтому увеличение частоты кадров до 60 кадров в секунду с включенным сглаживанием движения будет выглядеть заметно хуже, чем когда эта функция отключена. Вы можете услышать, как люди описывают это как "эффект мыльной оперы", потому что вставленные искусственные кадры делают изображение гораздо более драматичным, чем оно должно быть.

Некоторые новые телевизоры даже имеют "режим кинорежиссера", который автоматически отключает эту функцию. "Но зачем платить за дорогой телевизор, в котором по умолчанию есть бесполезные настройки, такие как интерполяция движения, тогда как изображение выглядит искусственным и неестественным?", — задаются вопросом эксперты.

Функция сглаживания движения нужна далеко не вседа

Встроенные динамики Smart TV

Не стоит тратить целое состояние на Smart TV со встроенной высококачественной аудиотехнологией, считают авторы. Лучше заплатить за полноценную звуковую панель. Кроме того, сложно разработать Smart TV с хорошими встроенными динамиками просто из-за физических ограничений: более тонкие дисплеи не оставляют много места для хороших динамиков, способных воспроизводить низкие частоты, и многие из них направлены вниз. Это означает, что звук не достигает зрителей напрямую, поэтому воспринимается как приглушенный.

"Если вас действительно беспокоит качество звука, следует обратить внимание на поддержку технологии пространственного звучания, которую предлагает производитель, особенно если Smart TV поддерживает Dolby Atmos. Технология отвечает за добавление вертикального измерения к вашему объемному звуку, делая все, что вы слышите, более реалистичным", — советуют эксперты.

Ранее мы писали, что телевизоры Samsung заменят компьютер и смартфон. ТВ-панели обладают рядом функций, которые помогут в работе, а также при поиске пропавших смартфонов.