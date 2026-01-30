Телевизоры Samsung заменят компьютер и смартфон: 3 полезные функции, о которых вы не знали

Телевизоры Samsung обладают рядом функций, которые помогут в работе, а также при поиске пропавших смартфонов.

Телевизоры Samsung обладают гораздо большим функционалом, чем вы думали. Функции, о которых пойдет речь ниже, спрятаны в меню, поэтому вы можете быть с ними не так знакомы. Эксперты bgr.com помогут их найти и объяснят, как ими пользоваться.

Альтернатива компьютеру

Телефон теперь может справиться почти со всем, что может компьютер, но размер его экрана делает работу неудобной. А вот телевизор Samsung позволяет превратить смартфон в интерфейс, похожий на рабочий стол, с помощью Samsung DeX. Это одно из самых практичных применений USB-порта телефона Samsung, когда нужно быстро работать и нужен большой экран. Чтобы запустить Samsung DeX на ТВ-панели, выполните следующие действия:

Відео дня

Подключите смартфон Samsung к телевизору с помощью USB-кабеля.

На телевизоре перейдите на главный экран.

Перейдите в "Подключенные устройства" — "Ежедневные+" — "Рабочее пространство" — "Samsung DeX".

На телефоне проведите пальцем вниз дважды, чтобы просмотреть быстрые настройки.

Выберите DeX.

Нажмите "Начать сейчас".

Телевизоры Samsung обладают гораздо большим функционалом, чем вы думали Фото: Samsung

Если вы предпочитаете беспроводное сопряжение телефона с телевизором Samsung, выполните следующие действия:

Подключите телевизор и мобильный телефон к одной и той же сети Wi-Fi.

На телефоне откройте "Настройки".

Нажмите "Подключенные устройства".

Выберите Samsung DeX.

Нажмите "Запустить DeX".

В появившемся окне нажмите "Разрешить".

Выберите свой телевизор из списка.

Нажмите "Запустить сейчас".

На телевизоре выберите "Разрешить", чтобы продолжить.

Вернувшись на телефон, прокрутите вниз список напоминаний Samsung DeX.

Нажмите "Запустить".

После этого на экране телевизора отобразится интерфейс DeX, который похож на Windows. Вы можете использовать телефон в качестве мыши для навигации, но для наилучшего результата рекомендуется использовать клавиатуру и мышь Bluetooth или USB.

Чтобы закрыть DeX, нажмите меню "Пуск" в левом нижнем углу телевизора Samsung и выберите "Выйти из DeX". После этого вы автоматически перейдете на главный экран телевизора.

Телевизор Samsung поможет найти потерявшийся телефон Фото: Скриншот

Найти затерявшийся телефон

Каждый раз, когда телефон куда-то девается, пользователи начинают звонить на него с другого устройства — обычно с другого мобильного или компьютера. Но если есть телевизор Samsung, можно использовать его, чтобы позвонить на затерявшийся гаджет. Эта функция работает на базе SmartThings:

Включите телевизор.

Запустите приложение SmartThings на телефоне.

При появлении запроса предоставьте необходимые разрешения.

Нажмите вкладку "Устройства" внизу.

Нажмите значок плюса в правом верхнем углу.

Перейдите в раздел "Добавить устройство".

В разделе "Устройства Samsung" нажмите "Добавить".

Выберите "ТВ".

Подождите, пока телефон завершит сканирование ближайших устройств.

Выберите телевизор Samsung из результатов.

На экране телевизора запишите появившийся PIN-код.

Вернувшись на телефон, введите PIN-код телевизора.

Нажмите "Готово".

После этого телевизор подключится к SmartThings, благодаря чему можно будет найти потерянный мобильный телефон. Чтобы это сделать, нужно:

Перейти на главный экран телевизора.

Перейти в раздел "Подключенные устройства" на левой панели.

Открыть SmartThings.

Выбрать вкладку "Жизнь".

В разделе "Позвонить на мой телефон" нажать на потерянное устройство.

Телефон начнет звонить. Как только вы его найдете, просто проведите пальцем вверх, чтобы закрыть оповещение. Функция "Позвонить на мой телефон" работает через интернет-соединение, поэтому даже если смартфон отключен от домашней сети Wi-Fi и работает только с мобильными данными, он все равно должен позвонить по запросу.

Телевизор Samsung Фото: Cкриншот

Доступ к файлам Microsoft 365 и их создание

В офисной среде телевизоры обычно используются в качестве больших мониторов для совещаний и презентаций. Просто подключите его к ноутбуку через HDMI и начните отображать файл Word, PowerPoint или Excel. Но телевизоры Samsung предлагают более удобный способ доступа к Microsoft 365: через Workspace. Это встроенное приложение позволяет использовать Microsoft 365 непосредственно с устройства, без подключения каких-либо внешних источников вроде ноутбука. Все, что вам нужно, это клавиатура и мышь для управления телевизором и проведения презентации, как обычно.

Телевизор дает доступ к файлам Microsoft 365 Фото: Samsung

Однако имейте в виду, что эта настройка фактически не устанавливает приложения Microsoft на телевизор; она просто открывает Microsoft 365 из браузера. Это означает, что вы не получите полный набор функций рабочего стола. Но если вы только представляете файл или выполняете базовые задачи, такие как написание документа или заполнение таблицы Excel, то у вас не должно возникнуть никаких проблем. Следуйте этому руководству, чтобы использовать Microsoft 365 на телевизоре:

Нажмите кнопку "Домой" на пульте дистанционного управления.

Перейдите в левую боковую панель.

Нажмите на Daily+.

В верхней части экрана выберите Workspace из списка приложений.

В разделе Web Service нажмите Microsoft 365.

Введите свой адрес электронной почты Microsoft 365.

Нажмите "Далее".

Введите свой пароль.

Нажмите "Далее".

Когда появится запрос на подтверждение авторизации, выберите "Да".

После входа в Microsoft 365 вы можете создать новый файл на левой боковой панели или открыть один из существующих файлов из главного меню. Интерфейс выглядит так, как будто вы вошли в Microsoft 365 через браузер компьютера, поэтому навигация может показаться знакомой.

Ранее мы писали о трех признаках того, что телевизор доживает последние дни. OLED-телевизоры имеют срок службы около 5 лет, и несколько важных признаков сигнализируют о том, что ему пора искать замену.