Телевізори Samsung замінять комп'ютер і смартфон: 3 корисні функції, про які ви не знали

Телевізори Samsung мають низку функцій, які допоможуть у роботі, а також під час пошуку зниклих смартфонів.

Телевізори Samsung мають набагато більший функціонал, ніж ви думали. Функції, про які піде мова нижче, заховані в меню, тому ви можете бути з ними не так знайомі. Експерти bgr.com допоможуть їх знайти і пояснять, як ними користуватися.

Альтернатива комп'ютеру

Телефон тепер може впоратися майже з усім, що може комп'ютер, але розмір його екрана робить роботу незручною. А ось телевізор Samsung дає змогу перетворити смартфон на інтерфейс, схожий на робочий стіл, за допомогою Samsung DeX. Це одне з найпрактичніших застосувань USB-порту телефону Samsung, коли потрібно швидко працювати і потрібен великий екран. Щоб запустити Samsung DeX на ТВ-панелі, виконайте такі дії:

Підключіть смартфон Samsung до телевізора за допомогою USB-кабелю.

На телевізорі перейдіть на головний екран.

Перейдіть у "Підключені пристрої" — "Щоденні+" — "Робочий простір" — "Samsung DeX".

На телефоні проведіть пальцем вниз двічі, щоб переглянути швидкі налаштування.

Виберіть DeX.

Натисніть "Почати зараз".

Телевізори Samsung мають набагато більший функціонал, ніж ви думали Фото: Samsung

Якщо ви віддаєте перевагу бездротовому сполученню телефону з телевізором Samsung, виконайте такі дії:

Підключіть телевізор і мобільний телефон до однієї і тієї ж мережі Wi-Fi.

На телефоні відкрийте "Налаштування".

Натисніть "Підключені пристрої".

Виберіть Samsung DeX.

Натисніть "Запустити DeX".

У вікні, що з'явилося, натисніть "Дозволити".

Виберіть свій телевізор зі списку.

Натисніть "Запустити зараз".

На телевізорі виберіть "Дозволити", щоб продовжити.

Повернувшись на телефон, прокрутіть вниз список нагадувань Samsung DeX.

Натисніть "Запустити".

Після цього на екрані телевізора відобразиться інтерфейс DeX, який схожий на Windows. Ви можете використовувати телефон як мишу для навігації, але для найкращого результату рекомендується використовувати клавіатуру і мишу Bluetooth або USB.

Щоб закрити DeX, натисніть меню "Пуск" у лівому нижньому кутку телевізора Samsung і виберіть "Вийти з DeX". Після цього ви автоматично перейдете на головний екран телевізора.

Телевізор Samsung допоможе знайти загублений телефон Фото: Скріншот

Знайти загублений телефон

Щоразу, коли телефон кудись дівається, користувачі починають дзвонити на нього з іншого пристрою — зазвичай з іншого мобільного або комп'ютера. Але якщо є телевізор Samsung, можна використовувати його, щоб зателефонувати на загублений гаджет. Ця функція працює на базі SmartThings:

Увімкніть телевізор.

Запустіть додаток SmartThings на телефоні.

При появі запиту надайте необхідні дозволи.

Натисніть вкладку "Пристрої" внизу.

Натисніть значок плюса в правому верхньому кутку.

Перейдіть у розділ "Додати пристрій".

У розділі "Пристрої Samsung" натисніть "Додати".

Виберіть "ТВ".

Зачекайте, поки телефон завершить сканування найближчих пристроїв.

Виберіть телевізор Samsung із результатів.

На екрані телевізора запишіть PIN-код, що з'явився.

Повернувшись на телефон, введіть PIN-код телевізора.

Натисніть "Готово".

Після цього телевізор підключиться до SmartThings, завдяки чому можна буде знайти загублений мобільний телефон. Щоб це зробити, потрібно:

Перейти на головний екран телевізора.

Перейти в розділ "Підключені пристрої" на лівій панелі.

Відкрити SmartThings.

Вибрати вкладку "Життя".

У розділі "Зателефонувати на мій телефон" натиснути на загублений пристрій.

Телефон почне дзвонити. Щойно ви його знайдете, просто проведіть пальцем вгору, щоб закрити сповіщення. Функція "Зателефонувати на мій телефон" працює через інтернет-з'єднання, тому навіть якщо смартфон від'єднано від домашньої мережі Wi-Fi, і він працює тільки з мобільними даними, він однаково має зателефонувати за запитом.

Телевізор Samsung Фото: Cкриншот

Доступ до файлів Microsoft 365 та їх створення

В офісному середовищі телевізори зазвичай використовують як великі монітори для нарад і презентацій. Просто підключіть його до ноутбука через HDMI і почніть відображати файл Word, PowerPoint або Excel. Але телевізори Samsung пропонують більш зручний спосіб доступу до Microsoft 365: через Workspace. Цей вбудований додаток дає змогу використовувати Microsoft 365 безпосередньо з пристрою, без під'єднання будь-яких зовнішніх джерел на кшталт ноутбука. Усе, що вам потрібно, це клавіатура та миша для керування телевізором і проведення презентації, як зазвичай.

Телевізор дає доступ до файлів Microsoft 365 Фото: Samsung

Однак майте на увазі, що це налаштування фактично не встановлює додатки Microsoft на телевізор; воно просто відкриває Microsoft 365 з браузера. Це означає, що ви не отримаєте повний набір функцій робочого столу. Але якщо ви лише представляєте файл або виконуєте базові завдання, як-от написання документа або заповнення таблиці Excel, то у вас не повинно виникнути жодних проблем. Дотримуйтесь цієї інструкції, щоб використовувати Microsoft 365 на телевізорі:

Натисніть кнопку "Додому" на пульті дистанційного керування.

Перейдіть у ліву бічну панель.

Натисніть на Daily+.

У верхній частині екрана виберіть Workspace зі списку додатків.

У розділі Web Service натисніть Microsoft 365.

Введіть свою адресу електронної пошти Microsoft 365.

Натисніть "Далі".

Введіть свій пароль.

Натисніть "Далі".

Коли з'явиться запит на підтвердження авторизації, виберіть "Так".

Після входу в Microsoft 365 ви можете створити новий файл на лівій бічній панелі або відкрити один з наявних файлів з головного меню. Інтерфейс виглядає так, як ніби ви увійшли в Microsoft 365 через браузер комп'ютера, тому навігація може здатися знайомою.

