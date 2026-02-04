4 функції сучасних телевізорів, за які ви переплачуєте — і абсолютно даремно (фото)

Обираючи новий Smart TV, перш ніж переплачувати за непотрібні функції, зверніть увагу на дійсно важливі характеристики та можливості.

Коли справа доходить до купівлі телевізора, вибір великий: можна купити першокласний Smart TV від TCL, Hisense, Sony або Samsung, але ці бренди відрізняються за ціною. По суті, ці ціни повинні відповідати пропонованим можливостям. Наприклад, телевізори з 8K-дисплеєм коштують удвічі дорожче, ніж 4K, яких більш ніж достатньо для сімейного перегляду фільмів. Вам також може бути байдуже, чи є у телевізора фронтальні або нижні динаміки, оскільки ви, можливо, вже плануєте встановити саундбар. Тож, обираючи новий смарт-телевізор, перш ніж переплачувати за непотрібні функції, зверніть увагу на справді важливі характеристики та можливості, пишуть експерти-тестувальники на bgr.com.

Непотрібне попередньо встановлене ПЗ

Залежно від виробника, смарт-телевізор може постачатися з набором непотрібних попередньо встановлених додатків, які користувачам абсолютно не потрібні. Йдеться про застосунки для "розумного" будинку, телеканали виробника тощо. З великою ймовірністю можна сказати, що люди ніколи взагалі не будуть їх використовувати. Також технічно не потрібен вбудований веб-браузер, оскільки безліч інших пристроїв пропонують кращий користувацький досвід.

Попередньо встановлене ПЗ не повинно визначати вартість пристрою. У міру того, як дедалі більше телевізорів переходять на стандартизовані ОС, як-от Google TV, ПЗ здається менш важливим (воно стає скоріше приємною, але необов'язковою функцією), включно з його довгостроковими оновленнями.

Якщо вбудоване ПЗ телевізора застаріє, можете просто розглянути можливість придбання зовнішніх потокових пристроїв, як-от Amazon Fire TV Stick, щоб під'єднати та використовувати улюблені розважальні програми. "Таким чином, у довгостроковій перспективі внутрішнє програмне забезпечення не має великого значення", — підсумовують автори матеріалу.

Роздільна здатність 8K

Тридцять три млн пікселів мали б значення і впливали б на якість перегляду, якби люди могли їх сприймати. Але річ у тім, що будь-яка людина не в змозі помітити додаткові пікселі, хіба що якщо дисплей буде величезним і користувач сидітиме дуже близько до нього. Але навіть тоді це може не мати значення.

У 2020 році компанія Warner Bros. та інші провели дослідження, в якому вимірювали сприйняті відмінності між дисплеями 4K і 8K. У дослідженні використовувався 88-дюймовий дисплей, який вважається досить великим. Виявилося, що більшість споживачів не змогли помітити різницю в роздільній здатності.

Крім того, технологія все ще відносно нова, що робить купівлю Smart TV з підтримкою 8K дорожчою, а більшість контенту не знімають у такому форматі. "З метою економії краще зупинитися на якісному 4K-дисплеї; ви не помітите великої різниці, а 4K Smart TV існують уже близько 10 років, що робить їх набагато доступнішими і простішими в придбанні за розумною ціною", — вважають фахівці.

Згладжування руху

Згладжування руху, або інтерполяція, — це вбудоване налаштування, покликане поліпшити якість зображення за рахунок зменшення розмиття. Це ефективно для швидко рухомих об'єктів, зафіксованих на відео, таких як прямі трансляції спортивних подій, але функція практично марна для інших типів контенту. Причина в тому, що згладжування руху вставляє додаткові кадри між вихідними кадрами для підвищення частоти.

Згладжування руху може надати іншим типам контенту неприродного вигляду. Наприклад, фільми зазвичай знімаються зі швидкістю 24-30 кадрів за секунду, тому збільшення частоти кадрів до 60 кадрів за секунду з увімкненим згладжуванням руху матиме помітно гірший вигляд, ніж коли цю функцію вимкнено. Ви можете почути, як люди описують це як "ефект мильної опери", тому що вставлені штучні кадри роблять зображення набагато драматичнішим, ніж воно має бути.

Деякі нові телевізори навіть мають "режим кінорежисера", який автоматично відключає цю функцію. "Але навіщо платити за дорогий телевізор, у якому за замовчуванням є непотрібні налаштування, як-от інтерполяція руху, тоді як зображення має штучний і неприродний вигляд?", — задаються питанням експерти.

Вбудовані динаміки Smart TV

Не варто витрачати цілий статок на Smart TV із вбудованою високоякісною аудіотехнологією, вважають автори. Краще заплатити за повноцінну звукову панель. Крім того, складно розробити Smart TV з хорошими вбудованими динаміками просто через фізичні обмеження: більш тонкі дисплеї не залишають багато місця для хороших динаміків, здатних відтворювати низькі частоти, і багато хто з них спрямовані вниз. Це означає, що звук не досягає глядачів безпосередньо, тому сприймається як приглушений.

"Якщо вас справді турбує якість звуку, слід звернути увагу на підтримку технології просторового звучання, яку пропонує виробник, особливо якщо Smart TV підтримує Dolby Atmos. Технологія відповідає за додавання вертикального виміру до вашого об'ємного звуку, роблячи все, що ви чуєте, більш реалістичним", — радять експерти.

