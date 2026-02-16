Не спішіть міняти телевізор на проектор: користувачі розповіли, що їх розчарувало (фото)

Сучасні проектори обіцяють низку переваг в порівняні з телевізорами, зокрема більший екран та атмосферу кінотеатру. Однак при переході з телевізора на проектор недосвідчені користувачі можуть зіткнутися з певними сюрпризами.

Власники проекторів розповіли на Reddit, що застало їх зненацька після того, як вони відмовилися від своїх телевізорів на користь проекторів. Їхні історії багато в чому відображають те, з чим стикаються професійні тестувальники, зазначає портал Android Authority.

Забудьте про сонячне світло

Більшість телевізорів достатньо яскраві, щоб забезпечувати комфортний перегляд при денному світлі, чого не скажеш про проектори. Багато користувачів зізнались, що були здивовані тим, наскільки освітлення в приміщенні негативно впливає на якість зображення.

Проектори з надкороткою проекційною відстанню та екранами, що пригнічують навколишнє світло, допомагають вирішити цю проблему. Однак варто враховувати, що за проектор з хорошою яскравістю доведеться віддати чималу суму грошей.

Відео дня

Великий екран викликає звикання Фото: LG Display

Великий екран викликає звикання

Однією з переваг проекторів над телевізорами є можливість дивитись фільми на великому екрані, як у кінотеатрі. Судячи з відгуків користувачів, багато хто не уявляв, як це сприймається у повсякденному житті.

"Перехід від 65- або 75-дюймового телевізора до 100- або 120-дюймової проекції часто означає, що потрібно сидіти ближче до набагато більшого зображення. Така конфігурація змінює відчуття захопливого перегляду всього, від різдвяних фільмів до культової класики. Тим часом навіть великі телевізори раптово починають здаватися замалими", — пояснюють у виданні.

Вбудованих динаміків зазвичай недостатньо

Більшість телевізорів постачаються з достатньо пристойними динаміками, але проектори часто мають з цим проблеми. Користувачі часто скаржаться, що звук проектора звучить слабко, тихо або має дивну спрямованість. Тож власникам проекторів доводиться окремо купувати джерело звуку.

Телевізор у кімнаті

Гул вентилятора

Оскільки в основі проектора лежить яскравий світловий двигун, розміщений у відносно невеликому корпусі, цей пристрій потребує вентиляторів для охолодження. Кілька користувачів зауважили, що не очікували почути шум вентиляторів під час тихої сцени фільму.

За словами експерта порталу, проектор, встановлений на стелі, може бути більш шумним, ніж пристрій з надкороткою проекційною відстанню, розташований перед вами. З огляду на це, більшість сучасних проекторів непогано справляються з контролем шуму, навіть якщо вони не настільки тихі, як настінний телевізор.

Налаштування вимагає певних зусиль

Сьогодні налаштувати проектор набагато простіше, ніж кілька років тому, оскільки новіші моделі пропонують автоматичну корекцію трапецієподібних спотворень та інтелектуальні інструменти калібрування. Однак, якщо ви хочете ідеальну картинку, будьте готові витратити деякий час на налаштування.

"Кріплення, проекційна відстань, вирівнювання екрана, корекція трапецієподібних спотворень, фокусування, масштабування та калібрування кольору – все це грає роль, і це за умови, що ви вже визначилися з простором для перегляду та ліниві хлопці. Ви будете вимірювати. Ви будете підштовхувати, потім налаштовувати, а потім, ймовірно, знову налаштовувати", — наголосив автор.

Якість зображення не обов’язково краща

Для багатьох стало відкриттям, що навіть високоякісні проектори не завжди відповідають телевізорам за яскравістю, контрастністю чи HDR. Рівні чорного можуть означати менш чіткі деталі тіней, особливо в кімнатах, де світло не ідеально контролюється.

Важливо

Найкращі компактні телевізори на будь-який бюджет: топ 5 моделей 4K у 2026 році (фото)

Геймери також можуть помітити проблеми із затримкою. Хоча багато сучасних проекторів мають спеціальні ігрові режими, вони не завжди відчуваються такими ж швидкими, як хороший телевізор з підтримкою HDMI 2.1 з низькою затримкою.

"Проектор – це не просто більший телевізор. Якщо ви прагнете занурення в світ і не заважаєте керувати освітленням та налаштуваннями, перехід може бути плавним. Якщо ви цінуєте простоту, стабільну яскравість та мінімальні потреби в обслуговуванні кіновечори, телевізор, ймовірно, має найбільший сенс", — підсумували у виданні.

Нагадаємо, компанія Unihertz випустила смартфон Tank X, оснащений проектором та гігантським акумулятором.

Фокус також писав про чотири функції сучасних телевізорів, які є непотрібними для більшості користувачів.