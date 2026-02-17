MiniLED чи бюджетний OLED: експерти порадили, який телевізор обрати у 2026 році (фото)

Якщо раніше технологія OLED вважалася долею преміум-сегмента, то тепер цінова прірва між нею і якісними MiniLED-моделями практично зникла.

Експерти ресурсу Gizmochina пояснили, чи варто купувати miniLED-телевізор просто зараз або краще дочекатися недорогих OLED-новинок.

Ціновий паритет

Уперше за довгі роки OLED перестає бути занадто дорогою опцією. Хороші 55-дюймові телевізори з підсвічуванням MiniLED зараз коштують у діапазоні $500-700, а топові моделі доходять до $1000. Однак ціни на OLED-панелі стрімко падають: вхідний квиток у світ органічних світлодіодів тепер починається від $599 (близько 600 доларів), що вважається історичним мінімумом.

Причина криється в здешевленні виробництва. Якщо 2020 року виготовлення однієї 65-дюймової OLED-панелі коштувало заводам $1000, то до 2026 року собівартість впала нижче $500.

Нові панелі OLED SE

Примітна подія на ринку очікується навесні 2026 року. Відбудеться реліз оптимізованих панелей OLED SE. Виробники (зокрема, для моделей LG B6 і Samsung S85H) прибрали поляризаційний шар, що знизило витрати на виробництво, але зберегло високі характеристики:

Яскравість: близько 1000 ніт.

близько 1000 ніт. Передача кольору: 95% охоплення простору DCI-P3.

Ці екрани обіцяють нав'язати серйозну конкуренцію в середньому сегменті MiniLED, пропонуючи справжній чорний колір і нескінченну контрастність за тією ж ціною.

Телевізор Hisense M7 MiniLED TV (ілюстративне фото) Фото: Hisense

Питання надійності та вигоряння

Незважаючи на прогрес, MiniLED залишається більш безпечним вибором для специфічних сценаріїв. Сучасні OLED-телевізори витримують понад 10 000 годин роботи без проблем, але ризик вигоряння статичних елементів (логотипи каналів, інтерфейси ігор, новинні рухомі рядки) теоретично зберігається.

MiniLED виграє в яскравості та довговічності. Якщо телевізор працює цілодобово на новинних каналах або стоїть у дуже світлій кімнаті, ця технологія все ще краща.

Вердикт експертів

Вибір у 2026 році залежить від ваших пріоритетів. Купуйте MiniLED зараз, якщо вам потрібен дуже яскравий екран для сонячної кімнати, ви дивитеся багато спорту або новин зі статикою, і ви боїтеся вигоряння пікселів.

Чекайте на бюджетний OLED, якщо ви кіноман і цінуєте ідеальний чорний колір, вам важливі широкі кути огляду і ви готові почекати кілька місяців до релізу моделей на базі OLED SE, які запропонують кращу якість картинки за ті ж гроші.

